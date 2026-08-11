КотировкиРазделы
Валюты / ARMH
Назад в Рынок акций США

ARMH: Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)

11.35 USD 0.48 (4.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ARMH за сегодня изменился на -4.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.35, а максимальная — 11.48.

Следите за динамикой Arm Holdings PLC ADRhedged(TM). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARMH сегодня?

Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) сегодня оценивается на уровне 11.35. Инструмент торгуется в пределах 11.35 - 11.48, вчерашнее закрытие составило 11.83, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARMH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)?

Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) в настоящее время оценивается в 11.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -82.51% и USD. Отслеживайте движения ARMH на графике в реальном времени.

Как купить акции ARMH?

Вы можете купить акции Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) по текущей цене 11.35. Ордера обычно размещаются около 11.35 или 11.65, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARMH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARMH?

Инвестирование в Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) предполагает учет годового диапазона 9.34 - 190.61 и текущей цены 11.35. Многие сравнивают 21.52% и -78.69% перед размещением ордеров на 11.35 или 11.65. Изучайте ежедневные изменения цены ARMH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)?

Самая высокая цена Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) за последний год составила 190.61. Акции заметно колебались в пределах 9.34 - 190.61, сравнение с 11.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)?

Самая низкая цена Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) за год составила 9.34. Сравнение с текущими 11.35 и 9.34 - 190.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARMH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARMH?

В прошлом Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.83 и -82.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.35 11.48
Годовой диапазон
9.34 190.61
Предыдущее закрытие
11.83
Open
11.37
Bid
11.35
Ask
11.65
Low
11.35
High
11.48
Объем
7
Дневное изменение
-4.06%
Месячное изменение
21.52%
6-месячное изменение
-78.69%
Годовое изменение
-82.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%