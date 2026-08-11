- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARMH: Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)
Курс ARMH за сегодня изменился на -4.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.35, а максимальная — 11.48.
Следите за динамикой Arm Holdings PLC ADRhedged(TM). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARMH сегодня?
Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) сегодня оценивается на уровне 11.35. Инструмент торгуется в пределах 11.35 - 11.48, вчерашнее закрытие составило 11.83, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARMH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)?
Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) в настоящее время оценивается в 11.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -82.51% и USD. Отслеживайте движения ARMH на графике в реальном времени.
Как купить акции ARMH?
Вы можете купить акции Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) по текущей цене 11.35. Ордера обычно размещаются около 11.35 или 11.65, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARMH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARMH?
Инвестирование в Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) предполагает учет годового диапазона 9.34 - 190.61 и текущей цены 11.35. Многие сравнивают 21.52% и -78.69% перед размещением ордеров на 11.35 или 11.65. Изучайте ежедневные изменения цены ARMH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)?
Самая высокая цена Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) за последний год составила 190.61. Акции заметно колебались в пределах 9.34 - 190.61, сравнение с 11.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Arm Holdings PLC ADRhedged(TM)?
Самая низкая цена Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) (ARMH) за год составила 9.34. Сравнение с текущими 11.35 и 9.34 - 190.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARMH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARMH?
В прошлом Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.83 и -82.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.83
- Open
- 11.37
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 11.35
- High
- 11.48
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -4.06%
- Месячное изменение
- 21.52%
- 6-месячное изменение
- -78.69%
- Годовое изменение
- -82.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%