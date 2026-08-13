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ARMH: ARM控股

11.23 USD 0.12 (1.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ARMH汇率已更改-1.06%。当日，交易品种以低点11.23和高点11.35进行交易。

关注ARM控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ARMH股票今天的价格是多少？

ARM控股股票今天的定价为11.23。它在11.23 - 11.35范围内交易，昨天的收盘价为11.35，交易量达到7。ARMH的实时价格图表显示了这些更新。

ARM控股股票是否支付股息？

ARM控股目前的价值为11.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.70%和USD。实时查看图表以跟踪ARMH走势。

如何购买ARMH股票？

您可以以11.23的当前价格购买ARM控股股票。订单通常设置在11.23或11.53附近，而7和-1.06%显示市场活动。立即关注ARMH的实时图表更新。

如何投资ARMH股票？

投资ARM控股需要考虑年度范围9.34 - 190.61和当前价格11.23。许多人在以11.23或11.53下订单之前，会比较20.24%和。实时查看ARMH价格图表，了解每日变化。

ARM控股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARM控股的最高价格是190.61。在9.34 - 190.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ARM控股的绩效。

ARM控股股票的最低价格是多少？

ARM控股（ARMH）的最低价格为9.34。将其与当前的11.23和9.34 - 190.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARMH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ARMH股票是什么时候拆分的？

ARM控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.35和-82.70%中可见。

日范围
11.23 11.35
年范围
9.34 190.61
前一天收盘价
11.35
开盘价
11.35
卖价
11.23
买价
11.53
最低价
11.23
最高价
11.35
交易量
7
日变化
-1.06%
月变化
20.24%
6个月变化
-78.91%
年变化
-82.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%