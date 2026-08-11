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APRB: Aptus April Buffer ETF
Курс APRB за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.28, а максимальная — 27.29.
Следите за динамикой Aptus April Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APRB сегодня?
Aptus April Buffer ETF (APRB) сегодня оценивается на уровне 27.28. Инструмент торгуется в пределах 27.28 - 27.29, вчерашнее закрытие составило 27.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APRB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus April Buffer ETF?
Aptus April Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.69% и USD. Отслеживайте движения APRB на графике в реальном времени.
Как купить акции APRB?
Вы можете купить акции Aptus April Buffer ETF (APRB) по текущей цене 27.28. Ордера обычно размещаются около 27.28 или 27.58, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APRB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APRB?
Инвестирование в Aptus April Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.85 - 27.29 и текущей цены 27.28. Многие сравнивают 0.48% и 6.73% перед размещением ордеров на 27.28 или 27.58. Изучайте ежедневные изменения цены APRB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus April Buffer ETF?
Самая высокая цена Aptus April Buffer ETF (APRB) за последний год составила 27.29. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 27.29, сравнение с 27.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus April Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus April Buffer ETF?
Самая низкая цена Aptus April Buffer ETF (APRB) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 27.28 и 24.85 - 27.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APRB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APRB?
В прошлом Aptus April Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.26 и 9.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.26
- Open
- 27.28
- Bid
- 27.28
- Ask
- 27.58
- Low
- 27.28
- High
- 27.29
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 6.73%
- Годовое изменение
- 9.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%