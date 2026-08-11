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APRB: Aptus April Buffer ETF

27.28 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APRB за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.28, а максимальная — 27.29.

Следите за динамикой Aptus April Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APRB сегодня?

Aptus April Buffer ETF (APRB) сегодня оценивается на уровне 27.28. Инструмент торгуется в пределах 27.28 - 27.29, вчерашнее закрытие составило 27.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APRB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus April Buffer ETF?

Aptus April Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.69% и USD. Отслеживайте движения APRB на графике в реальном времени.

Как купить акции APRB?

Вы можете купить акции Aptus April Buffer ETF (APRB) по текущей цене 27.28. Ордера обычно размещаются около 27.28 или 27.58, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APRB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APRB?

Инвестирование в Aptus April Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.85 - 27.29 и текущей цены 27.28. Многие сравнивают 0.48% и 6.73% перед размещением ордеров на 27.28 или 27.58. Изучайте ежедневные изменения цены APRB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus April Buffer ETF?

Самая высокая цена Aptus April Buffer ETF (APRB) за последний год составила 27.29. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 27.29, сравнение с 27.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus April Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus April Buffer ETF?

Самая низкая цена Aptus April Buffer ETF (APRB) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 27.28 и 24.85 - 27.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APRB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APRB?

В прошлом Aptus April Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.26 и 9.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.28 27.29
Годовой диапазон
24.85 27.29
Предыдущее закрытие
27.26
Open
27.28
Bid
27.28
Ask
27.58
Low
27.28
High
27.29
Объем
4
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
6.73%
Годовое изменение
9.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%