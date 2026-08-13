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APRB: Aptus April Buffer ETF

27.27 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APRB汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.27和高点27.27进行交易。

关注Aptus April Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APRB股票今天的价格是多少？

Aptus April Buffer ETF股票今天的定价为27.27。它在27.27 - 27.27范围内交易，昨天的收盘价为27.28，交易量达到1。APRB的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus April Buffer ETF股票是否支付股息？

Aptus April Buffer ETF目前的价值为27.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.65%和USD。实时查看图表以跟踪APRB走势。

如何购买APRB股票？

您可以以27.27的当前价格购买Aptus April Buffer ETF股票。订单通常设置在27.27或27.57附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注APRB的实时图表更新。

如何投资APRB股票？

投资Aptus April Buffer ETF需要考虑年度范围24.85 - 27.29和当前价格27.27。许多人在以27.27或27.57下订单之前，会比较0.44%和。实时查看APRB价格图表，了解每日变化。

Aptus April Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus April Buffer ETF的最高价格是27.29。在24.85 - 27.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus April Buffer ETF的绩效。

Aptus April Buffer ETF股票的最低价格是多少？

Aptus April Buffer ETF（APRB）的最低价格为24.85。将其与当前的27.27和24.85 - 27.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APRB股票是什么时候拆分的？

Aptus April Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.28和9.65%中可见。

日范围
27.27 27.27
年范围
24.85 27.29
前一天收盘价
27.28
开盘价
27.27
卖价
27.27
买价
27.57
最低价
27.27
最高价
27.27
交易量
1
日变化
-0.04%
月变化
0.44%
6个月变化
6.69%
年变化
9.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%