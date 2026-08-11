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APOC: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct

26.42 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APOC за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.41, а максимальная — 26.49.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APOC сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) сегодня оценивается на уровне 26.42. Инструмент торгуется в пределах 26.41 - 26.49, вчерашнее закрытие составило 26.48, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct в настоящее время оценивается в 26.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.38% и USD. Отслеживайте движения APOC на графике в реальном времени.

Как купить акции APOC?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) по текущей цене 26.42. Ордера обычно размещаются около 26.42 или 26.72, тогда как 12 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APOC?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct предполагает учет годового диапазона 25.53 - 26.49 и текущей цены 26.42. Многие сравнивают 0.00% и 0.23% перед размещением ордеров на 26.42 или 26.72. Изучайте ежедневные изменения цены APOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) за последний год составила 26.49. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 26.49, сравнение с 26.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 26.42 и 25.53 - 26.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APOC?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.48 и 0.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.41 26.49
Годовой диапазон
25.53 26.49
Предыдущее закрытие
26.48
Open
26.49
Bid
26.42
Ask
26.72
Low
26.41
High
26.49
Объем
12
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.23%
Годовое изменение
0.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%