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APOC: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct
Курс APOC за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.41, а максимальная — 26.49.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APOC сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) сегодня оценивается на уровне 26.42. Инструмент торгуется в пределах 26.41 - 26.49, вчерашнее закрытие составило 26.48, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct в настоящее время оценивается в 26.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.38% и USD. Отслеживайте движения APOC на графике в реальном времени.
Как купить акции APOC?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) по текущей цене 26.42. Ордера обычно размещаются около 26.42 или 26.72, тогда как 12 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APOC?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct предполагает учет годового диапазона 25.53 - 26.49 и текущей цены 26.42. Многие сравнивают 0.00% и 0.23% перед размещением ордеров на 26.42 или 26.72. Изучайте ежедневные изменения цены APOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) за последний год составила 26.49. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 26.49, сравнение с 26.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 26.42 и 25.53 - 26.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APOC?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.48 и 0.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.48
- Open
- 26.49
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- Low
- 26.41
- High
- 26.49
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.23%
- Годовое изменение
- 0.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%