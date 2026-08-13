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APOC: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct

26.44 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APOC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.42和高点26.49进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APOC股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct股票今天的定价为26.44。它在26.42 - 26.49范围内交易，昨天的收盘价为26.42，交易量达到33。APOC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct目前的价值为26.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪APOC走势。

如何购买APOC股票？

您可以以26.44的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct股票。订单通常设置在26.44或26.74附近，而33和0.08%显示市场活动。立即关注APOC的实时图表更新。

如何投资APOC股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct需要考虑年度范围25.53 - 26.49和当前价格26.44。许多人在以26.44或26.74下订单之前，会比较0.08%和。实时查看APOC价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct的最高价格是26.49。在25.53 - 26.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct（APOC）的最低价格为25.53。将其与当前的26.44和25.53 - 26.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APOC股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.42和0.46%中可见。

日范围
26.42 26.49
年范围
25.53 26.49
前一天收盘价
26.42
开盘价
26.42
卖价
26.44
买价
26.74
最低价
26.42
最高价
26.49
交易量
33
日变化
0.08%
月变化
0.08%
6个月变化
0.30%
年变化
0.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%