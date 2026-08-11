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APLU: Allspring Core Plus ETF

24.23 USD 0.07 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APLU за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.23, а максимальная — 24.30.

Следите за динамикой Allspring Core Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APLU сегодня?

Allspring Core Plus ETF (APLU) сегодня оценивается на уровне 24.23. Инструмент торгуется в пределах 24.23 - 24.30, вчерашнее закрытие составило 24.30, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allspring Core Plus ETF?

Allspring Core Plus ETF в настоящее время оценивается в 24.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.93% и USD. Отслеживайте движения APLU на графике в реальном времени.

Как купить акции APLU?

Вы можете купить акции Allspring Core Plus ETF (APLU) по текущей цене 24.23. Ордера обычно размещаются около 24.23 или 24.53, тогда как 28 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APLU?

Инвестирование в Allspring Core Plus ETF предполагает учет годового диапазона 24.04 - 25.59 и текущей цены 24.23. Многие сравнивают 0.04% и -3.58% перед размещением ордеров на 24.23 или 24.53. Изучайте ежедневные изменения цены APLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Allspring Core Plus ETF?

Самая высокая цена Allspring Core Plus ETF (APLU) за последний год составила 25.59. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 25.59, сравнение с 24.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allspring Core Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Allspring Core Plus ETF?

Самая низкая цена Allspring Core Plus ETF (APLU) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 24.23 и 24.04 - 25.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APLU?

В прошлом Allspring Core Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.30 и -3.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.23 24.30
Годовой диапазон
24.04 25.59
Предыдущее закрытие
24.30
Open
24.30
Bid
24.23
Ask
24.53
Low
24.23
High
24.30
Объем
28
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.58%
Годовое изменение
-3.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%