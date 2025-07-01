Валюты / APLS
APLS: Apellis Pharmaceuticals Inc
23.82 USD 0.57 (2.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APLS за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.62, а максимальная — 24.55.
Следите за динамикой Apellis Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.62 24.55
Годовой диапазон
16.10 35.72
- Предыдущее закрытие
- 24.39
- Open
- 24.34
- Bid
- 23.82
- Ask
- 24.12
- Low
- 23.62
- High
- 24.55
- Объем
- 3.990 K
- Дневное изменение
- -2.34%
- Месячное изменение
- -13.51%
- 6-месячное изменение
- 9.42%
- Годовое изменение
- -17.15%
