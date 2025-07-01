货币 / APLS
APLS: Apellis Pharmaceuticals Inc
23.82 USD 0.57 (2.34%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APLS汇率已更改-2.34%。当日，交易品种以低点23.62和高点24.55进行交易。
关注Apellis Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
23.62 24.55
年范围
16.10 35.72
- 前一天收盘价
- 24.39
- 开盘价
- 24.34
- 卖价
- 23.82
- 买价
- 24.12
- 最低价
- 23.62
- 最高价
- 24.55
- 交易量
- 3.990 K
- 日变化
- -2.34%
- 月变化
- -13.51%
- 6个月变化
- 9.42%
- 年变化
- -17.15%
