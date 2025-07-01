Währungen / APLS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APLS: Apellis Pharmaceuticals Inc
23.38 USD 0.25 (1.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APLS hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.17 bis zu einem Hoch von 23.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apellis Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APLS News
- Apellis Pharma: Vizepräsident verkauft Aktien im Wert von 4.500 $
- Apellis Pharma VP Chopas sells $4.5k in shares
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Apellis Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:APLS)
- Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Apellis Pharmaceuticals (APLS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Apellis Pharma earnings beat by $0.15, revenue fell short of estimates
- Scotiabank raises Apellis Pharmaceuticals stock price target on FDA approval
- Apellis Pharmaceuticals stock price target raised to $21 by Mizuho
- FDA Approves Apellis' Empaveli, Marks Key Milestone - Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Apellis stock after FDA approval
- Repligen (RGEN) Lags Q2 Earnings Estimates
- Axsome Therapeutics (AXSM) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Sanofi's Gene Therapy for Eye Disease Gets FDA's Fast Track Tag
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Apellis Pharmaceuticals stock
- Apellis stock holds Outperform rating at William Blair amid Izervay competition
- Cantor Fitzgerald reiterates Apellis stock Overweight rating with $39 target
- Goldman Sachs lifts its S&P 500 forecasts. Strategists say these three investment moves are crucial.
- Mizuho maintains Neutral rating on Apellis stock amid royalty deal with Sobi
- Apellis stock maintains Outperform rating at William Blair on royalty deal
- Apellis stock rises after $300 million royalty deal with Sobi
Tagesspanne
23.17 23.79
Jahresspanne
16.10 35.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.13
- Eröffnung
- 23.64
- Bid
- 23.38
- Ask
- 23.68
- Tief
- 23.17
- Hoch
- 23.79
- Volumen
- 4.394 K
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- -15.11%
- 6-Monatsänderung
- 7.40%
- Jahresänderung
- -18.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K