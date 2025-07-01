KurseKategorien
Währungen / APLS
Zurück zum Aktien

APLS: Apellis Pharmaceuticals Inc

23.38 USD 0.25 (1.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APLS hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.17 bis zu einem Hoch von 23.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apellis Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APLS News

Tagesspanne
23.17 23.79
Jahresspanne
16.10 35.72
Vorheriger Schlusskurs
23.13
Eröffnung
23.64
Bid
23.38
Ask
23.68
Tief
23.17
Hoch
23.79
Volumen
4.394 K
Tagesänderung
1.08%
Monatsänderung
-15.11%
6-Monatsänderung
7.40%
Jahresänderung
-18.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K