APLS: Apellis Pharmaceuticals Inc

23.01 USD 0.37 (1.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APLS ha avuto una variazione del -1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.71 e ad un massimo di 23.50.

Segui le dinamiche di Apellis Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.71 23.50
Intervallo Annuale
16.10 35.72
Chiusura Precedente
23.38
Apertura
23.41
Bid
23.01
Ask
23.31
Minimo
22.71
Massimo
23.50
Volume
3.934 K
Variazione giornaliera
-1.58%
Variazione Mensile
-16.45%
Variazione Semestrale
5.70%
Variazione Annuale
-19.97%
