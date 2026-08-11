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AOTS: AOT Software Platform ETF

23.24 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AOTS за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.24, а максимальная — 23.25.

Следите за динамикой AOT Software Platform ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AOTS сегодня?

AOT Software Platform ETF (AOTS) сегодня оценивается на уровне 23.24. Инструмент торгуется в пределах 23.24 - 23.25, вчерашнее закрытие составило 23.22, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AOTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AOT Software Platform ETF?

AOT Software Platform ETF в настоящее время оценивается в 23.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.81% и USD. Отслеживайте движения AOTS на графике в реальном времени.

Как купить акции AOTS?

Вы можете купить акции AOT Software Platform ETF (AOTS) по текущей цене 23.24. Ордера обычно размещаются около 23.24 или 23.54, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AOTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AOTS?

Инвестирование в AOT Software Platform ETF предполагает учет годового диапазона 20.29 - 25.39 и текущей цены 23.24. Многие сравнивают 0.17% и 6.12% перед размещением ордеров на 23.24 или 23.54. Изучайте ежедневные изменения цены AOTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AOT Software Platform ETF?

Самая высокая цена AOT Software Platform ETF (AOTS) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 20.29 - 25.39, сравнение с 23.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AOT Software Platform ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AOT Software Platform ETF?

Самая низкая цена AOT Software Platform ETF (AOTS) за год составила 20.29. Сравнение с текущими 23.24 и 20.29 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AOTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AOTS?

В прошлом AOT Software Platform ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.22 и -7.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.24 23.25
Годовой диапазон
20.29 25.39
Предыдущее закрытие
23.22
Open
23.25
Bid
23.24
Ask
23.54
Low
23.24
High
23.25
Объем
2
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
6.12%
Годовое изменение
-7.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%