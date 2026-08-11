- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AOTS: AOT Software Platform ETF
Курс AOTS за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.24, а максимальная — 23.25.
Следите за динамикой AOT Software Platform ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AOTS сегодня?
AOT Software Platform ETF (AOTS) сегодня оценивается на уровне 23.24. Инструмент торгуется в пределах 23.24 - 23.25, вчерашнее закрытие составило 23.22, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AOTS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AOT Software Platform ETF?
AOT Software Platform ETF в настоящее время оценивается в 23.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.81% и USD. Отслеживайте движения AOTS на графике в реальном времени.
Как купить акции AOTS?
Вы можете купить акции AOT Software Platform ETF (AOTS) по текущей цене 23.24. Ордера обычно размещаются около 23.24 или 23.54, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AOTS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AOTS?
Инвестирование в AOT Software Platform ETF предполагает учет годового диапазона 20.29 - 25.39 и текущей цены 23.24. Многие сравнивают 0.17% и 6.12% перед размещением ордеров на 23.24 или 23.54. Изучайте ежедневные изменения цены AOTS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AOT Software Platform ETF?
Самая высокая цена AOT Software Platform ETF (AOTS) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 20.29 - 25.39, сравнение с 23.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AOT Software Platform ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AOT Software Platform ETF?
Самая низкая цена AOT Software Platform ETF (AOTS) за год составила 20.29. Сравнение с текущими 23.24 и 20.29 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AOTS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AOTS?
В прошлом AOT Software Platform ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.22 и -7.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.22
- Open
- 23.25
- Bid
- 23.24
- Ask
- 23.54
- Low
- 23.24
- High
- 23.25
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 6.12%
- Годовое изменение
- -7.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%