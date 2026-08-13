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AOTS: AOT Software Platform ETF

23.25 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AOTS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.25和高点23.25进行交易。

关注AOT Software Platform ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AOTS股票今天的价格是多少？

AOT Software Platform ETF股票今天的定价为23.25。它在23.25 - 23.25范围内交易，昨天的收盘价为23.24，交易量达到1。AOTS的实时价格图表显示了这些更新。

AOT Software Platform ETF股票是否支付股息？

AOT Software Platform ETF目前的价值为23.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.77%和USD。实时查看图表以跟踪AOTS走势。

如何购买AOTS股票？

您可以以23.25的当前价格购买AOT Software Platform ETF股票。订单通常设置在23.25或23.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AOTS的实时图表更新。

如何投资AOTS股票？

投资AOT Software Platform ETF需要考虑年度范围20.29 - 25.39和当前价格23.25。许多人在以23.25或23.55下订单之前，会比较0.22%和。实时查看AOTS价格图表，了解每日变化。

AOT Software Platform ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AOT Software Platform ETF的最高价格是25.39。在20.29 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AOT Software Platform ETF的绩效。

AOT Software Platform ETF股票的最低价格是多少？

AOT Software Platform ETF（AOTS）的最低价格为20.29。将其与当前的23.25和20.29 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AOTS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AOTS股票是什么时候拆分的？

AOT Software Platform ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.24和-7.77%中可见。

日范围
23.25 23.25
年范围
20.29 25.39
前一天收盘价
23.24
开盘价
23.25
卖价
23.25
买价
23.55
最低价
23.25
最高价
23.25
交易量
1
日变化
0.04%
月变化
0.22%
6个月变化
6.16%
年变化
-7.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%