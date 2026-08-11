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AOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026

27.55 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AOCT за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.55, а максимальная — 27.55.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AOCT сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) сегодня оценивается на уровне 27.55. Инструмент торгуется в пределах 27.55 - 27.55, вчерашнее закрытие составило 27.54, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 в настоящее время оценивается в 27.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.53% и USD. Отслеживайте движения AOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции AOCT?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) по текущей цене 27.55. Ордера обычно размещаются около 27.55 или 27.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AOCT?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 предполагает учет годового диапазона 26.32 - 27.58 и текущей цены 27.55. Многие сравнивают 0.29% и 3.30% перед размещением ордеров на 27.55 или 27.85. Изучайте ежедневные изменения цены AOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) за последний год составила 27.58. Акции заметно колебались в пределах 26.32 - 27.58, сравнение с 27.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) за год составила 26.32. Сравнение с текущими 27.55 и 26.32 - 27.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AOCT?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.54 и 3.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.55 27.55
Годовой диапазон
26.32 27.58
Предыдущее закрытие
27.54
Open
27.55
Bid
27.55
Ask
27.85
Low
27.55
High
27.55
Объем
1
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
3.30%
Годовое изменение
3.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%