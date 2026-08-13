报价部分
货币 / AOCT
回到股票

AOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026

27.57 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AOCT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点27.52和高点27.57进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AOCT股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026股票今天的定价为27.57。它在27.52 - 27.57范围内交易，昨天的收盘价为27.55，交易量达到7。AOCT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026目前的价值为27.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪AOCT走势。

如何购买AOCT股票？

您可以以27.57的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026股票。订单通常设置在27.57或27.87附近，而7和0.18%显示市场活动。立即关注AOCT的实时图表更新。

如何投资AOCT股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026需要考虑年度范围26.32 - 27.58和当前价格27.57。许多人在以27.57或27.87下订单之前，会比较0.36%和。实时查看AOCT价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026的最高价格是27.58。在26.32 - 27.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026（AOCT）的最低价格为26.32。将其与当前的27.57和26.32 - 27.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AOCT股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.55和3.61%中可见。

日范围
27.52 27.57
年范围
26.32 27.58
前一天收盘价
27.55
开盘价
27.52
卖价
27.57
买价
27.87
最低价
27.52
最高价
27.57
交易量
7
日变化
0.07%
月变化
0.36%
6个月变化
3.37%
年变化
3.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%