- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ANPA: Rich Sparkle Holdings Ltd
Курс ANPA за сегодня изменился на -11.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.56.
Следите за динамикой Rich Sparkle Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANPA сегодня?
Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) сегодня оценивается на уровне 4.07. Инструмент торгуется в пределах 3.91 - 4.56, вчерашнее закрытие составило 4.62, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANPA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rich Sparkle Holdings Ltd?
Rich Sparkle Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 4.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.83% и USD. Отслеживайте движения ANPA на графике в реальном времени.
Как купить акции ANPA?
Вы можете купить акции Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) по текущей цене 4.07. Ордера обычно размещаются около 4.07 или 4.37, тогда как 32 и -7.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANPA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANPA?
Инвестирование в Rich Sparkle Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 3.29 - 180.00 и текущей цены 4.07. Многие сравнивают 0.00% и -56.56% перед размещением ордеров на 4.07 или 4.37. Изучайте ежедневные изменения цены ANPA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rich Sparkle Holdings Ltd?
Самая высокая цена Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) за последний год составила 180.00. Акции заметно колебались в пределах 3.29 - 180.00, сравнение с 4.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rich Sparkle Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rich Sparkle Holdings Ltd?
Самая низкая цена Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) за год составила 3.29. Сравнение с текущими 4.07 и 3.29 - 180.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANPA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANPA?
В прошлом Rich Sparkle Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.62 и -89.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.62
- Open
- 4.41
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Low
- 3.91
- High
- 4.56
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -11.90%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -56.56%
- Годовое изменение
- -89.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%