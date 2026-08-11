КотировкиРазделы
Валюты / ANPA
Назад в Рынок акций США

ANPA: Rich Sparkle Holdings Ltd

4.07 USD 0.55 (11.90%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ANPA за сегодня изменился на -11.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.56.

Следите за динамикой Rich Sparkle Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANPA сегодня?

Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) сегодня оценивается на уровне 4.07. Инструмент торгуется в пределах 3.91 - 4.56, вчерашнее закрытие составило 4.62, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rich Sparkle Holdings Ltd?

Rich Sparkle Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 4.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.83% и USD. Отслеживайте движения ANPA на графике в реальном времени.

Как купить акции ANPA?

Вы можете купить акции Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) по текущей цене 4.07. Ордера обычно размещаются около 4.07 или 4.37, тогда как 32 и -7.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANPA?

Инвестирование в Rich Sparkle Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 3.29 - 180.00 и текущей цены 4.07. Многие сравнивают 0.00% и -56.56% перед размещением ордеров на 4.07 или 4.37. Изучайте ежедневные изменения цены ANPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rich Sparkle Holdings Ltd?

Самая высокая цена Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) за последний год составила 180.00. Акции заметно колебались в пределах 3.29 - 180.00, сравнение с 4.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rich Sparkle Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rich Sparkle Holdings Ltd?

Самая низкая цена Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) за год составила 3.29. Сравнение с текущими 4.07 и 3.29 - 180.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANPA?

В прошлом Rich Sparkle Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.62 и -89.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.91 4.56
Годовой диапазон
3.29 180.00
Предыдущее закрытие
4.62
Open
4.41
Bid
4.07
Ask
4.37
Low
3.91
High
4.56
Объем
32
Дневное изменение
-11.90%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-56.56%
Годовое изменение
-89.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%