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ANPA: Rich Sparkle Holdings Ltd

4.47 USD 0.40 (9.83%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ANPA汇率已更改9.83%。当日，交易品种以低点4.09和高点4.47进行交易。

关注Rich Sparkle Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ANPA股票今天的价格是多少？

Rich Sparkle Holdings Ltd股票今天的定价为4.47。它在4.09 - 4.47范围内交易，昨天的收盘价为4.07，交易量达到13。ANPA的实时价格图表显示了这些更新。

Rich Sparkle Holdings Ltd股票是否支付股息？

Rich Sparkle Holdings Ltd目前的价值为4.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.83%和USD。实时查看图表以跟踪ANPA走势。

如何购买ANPA股票？

您可以以4.47的当前价格购买Rich Sparkle Holdings Ltd股票。订单通常设置在4.47或4.77附近，而13和9.29%显示市场活动。立即关注ANPA的实时图表更新。

如何投资ANPA股票？

投资Rich Sparkle Holdings Ltd需要考虑年度范围3.29 - 180.00和当前价格4.47。许多人在以4.47或4.77下订单之前，会比较9.83%和。实时查看ANPA价格图表，了解每日变化。

Rich Sparkle Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rich Sparkle Holdings Ltd的最高价格是180.00。在3.29 - 180.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rich Sparkle Holdings Ltd的绩效。

Rich Sparkle Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Rich Sparkle Holdings Ltd（ANPA）的最低价格为3.29。将其与当前的4.47和3.29 - 180.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANPA股票是什么时候拆分的？

Rich Sparkle Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.07和-88.83%中可见。

日范围
4.09 4.47
年范围
3.29 180.00
前一天收盘价
4.07
开盘价
4.09
卖价
4.47
买价
4.77
最低价
4.09
最高价
4.47
交易量
13
日变化
9.83%
月变化
9.83%
6个月变化
-52.29%
年变化
-88.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%