ANPA: Rich Sparkle Holdings Ltd
今日ANPA汇率已更改9.83%。当日，交易品种以低点4.09和高点4.47进行交易。
关注Rich Sparkle Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ANPA股票今天的价格是多少？
Rich Sparkle Holdings Ltd股票今天的定价为4.47。它在4.09 - 4.47范围内交易，昨天的收盘价为4.07，交易量达到13。ANPA的实时价格图表显示了这些更新。
Rich Sparkle Holdings Ltd股票是否支付股息？
Rich Sparkle Holdings Ltd目前的价值为4.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.83%和USD。实时查看图表以跟踪ANPA走势。
如何购买ANPA股票？
您可以以4.47的当前价格购买Rich Sparkle Holdings Ltd股票。订单通常设置在4.47或4.77附近，而13和9.29%显示市场活动。立即关注ANPA的实时图表更新。
如何投资ANPA股票？
投资Rich Sparkle Holdings Ltd需要考虑年度范围3.29 - 180.00和当前价格4.47。许多人在以4.47或4.77下订单之前，会比较9.83%和。实时查看ANPA价格图表，了解每日变化。
Rich Sparkle Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rich Sparkle Holdings Ltd的最高价格是180.00。在3.29 - 180.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rich Sparkle Holdings Ltd的绩效。
Rich Sparkle Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Rich Sparkle Holdings Ltd（ANPA）的最低价格为3.29。将其与当前的4.47和3.29 - 180.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANPA股票是什么时候拆分的？
Rich Sparkle Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.07和-88.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.07
- 开盘价
- 4.09
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 4.09
- 最高价
- 4.47
- 交易量
- 13
- 日变化
- 9.83%
- 月变化
- 9.83%
- 6个月变化
- -52.29%
- 年变化
- -88.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%