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ANDG: Andersen Group Inc Class A
Курс ANDG за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 50.43.
Следите за динамикой Andersen Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANDG сегодня?
Andersen Group Inc Class A (ANDG) сегодня оценивается на уровне 49.28. Инструмент торгуется в пределах 48.15 - 50.43, вчерашнее закрытие составило 49.65, а торговый объем достиг 997. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Andersen Group Inc Class A?
Andersen Group Inc Class A в настоящее время оценивается в 49.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 138.76% и USD. Отслеживайте движения ANDG на графике в реальном времени.
Как купить акции ANDG?
Вы можете купить акции Andersen Group Inc Class A (ANDG) по текущей цене 49.28. Ордера обычно размещаются около 49.28 или 49.58, тогда как 997 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANDG?
Инвестирование в Andersen Group Inc Class A предполагает учет годового диапазона 18.12 - 50.48 и текущей цены 49.28. Многие сравнивают 4.90% и 117.96% перед размещением ордеров на 49.28 или 49.58. Изучайте ежедневные изменения цены ANDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Andersen Group Inc Class A?
Самая высокая цена Andersen Group Inc Class A (ANDG) за последний год составила 50.48. Акции заметно колебались в пределах 18.12 - 50.48, сравнение с 49.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Andersen Group Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Andersen Group Inc Class A?
Самая низкая цена Andersen Group Inc Class A (ANDG) за год составила 18.12. Сравнение с текущими 49.28 и 18.12 - 50.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANDG?
В прошлом Andersen Group Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.65 и 138.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.65
- Open
- 49.42
- Bid
- 49.28
- Ask
- 49.58
- Low
- 48.15
- High
- 50.43
- Объем
- 997
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 4.90%
- 6-месячное изменение
- 117.96%
- Годовое изменение
- 138.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%