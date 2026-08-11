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ANDG: Andersen Group Inc Class A

49.28 USD 0.37 (0.75%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ANDG за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 50.43.

Следите за динамикой Andersen Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANDG сегодня?

Andersen Group Inc Class A (ANDG) сегодня оценивается на уровне 49.28. Инструмент торгуется в пределах 48.15 - 50.43, вчерашнее закрытие составило 49.65, а торговый объем достиг 997. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Andersen Group Inc Class A?

Andersen Group Inc Class A в настоящее время оценивается в 49.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 138.76% и USD. Отслеживайте движения ANDG на графике в реальном времени.

Как купить акции ANDG?

Вы можете купить акции Andersen Group Inc Class A (ANDG) по текущей цене 49.28. Ордера обычно размещаются около 49.28 или 49.58, тогда как 997 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANDG?

Инвестирование в Andersen Group Inc Class A предполагает учет годового диапазона 18.12 - 50.48 и текущей цены 49.28. Многие сравнивают 4.90% и 117.96% перед размещением ордеров на 49.28 или 49.58. Изучайте ежедневные изменения цены ANDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Andersen Group Inc Class A?

Самая высокая цена Andersen Group Inc Class A (ANDG) за последний год составила 50.48. Акции заметно колебались в пределах 18.12 - 50.48, сравнение с 49.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Andersen Group Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Andersen Group Inc Class A?

Самая низкая цена Andersen Group Inc Class A (ANDG) за год составила 18.12. Сравнение с текущими 49.28 и 18.12 - 50.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANDG?

В прошлом Andersen Group Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.65 и 138.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.15 50.43
Годовой диапазон
18.12 50.48
Предыдущее закрытие
49.65
Open
49.42
Bid
49.28
Ask
49.58
Low
48.15
High
50.43
Объем
997
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
4.90%
6-месячное изменение
117.96%
Годовое изменение
138.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%