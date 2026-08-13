报价部分
货币 / ANDG
回到股票

ANDG: Andersen Group Inc Class A

48.49 USD 0.79 (1.60%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ANDG汇率已更改-1.60%。当日，交易品种以低点48.44和高点50.02进行交易。

关注Andersen Group Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ANDG股票今天的价格是多少？

Andersen Group Inc Class A股票今天的定价为48.49。它在48.44 - 50.02范围内交易，昨天的收盘价为49.28，交易量达到489。ANDG的实时价格图表显示了这些更新。

Andersen Group Inc Class A股票是否支付股息？

Andersen Group Inc Class A目前的价值为48.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注134.93%和USD。实时查看图表以跟踪ANDG走势。

如何购买ANDG股票？

您可以以48.49的当前价格购买Andersen Group Inc Class A股票。订单通常设置在48.49或48.79附近，而489和-3.06%显示市场活动。立即关注ANDG的实时图表更新。

如何投资ANDG股票？

投资Andersen Group Inc Class A需要考虑年度范围18.12 - 50.48和当前价格48.49。许多人在以48.49或48.79下订单之前，会比较3.21%和。实时查看ANDG价格图表，了解每日变化。

Andersen Group Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Andersen Group Inc Class A的最高价格是50.48。在18.12 - 50.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Andersen Group Inc Class A的绩效。

Andersen Group Inc Class A股票的最低价格是多少？

Andersen Group Inc Class A（ANDG）的最低价格为18.12。将其与当前的48.49和18.12 - 50.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANDG股票是什么时候拆分的？

Andersen Group Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.28和134.93%中可见。

日范围
48.44 50.02
年范围
18.12 50.48
前一天收盘价
49.28
开盘价
50.02
卖价
48.49
买价
48.79
最低价
48.44
最高价
50.02
交易量
489
日变化
-1.60%
月变化
3.21%
6个月变化
114.46%
年变化
134.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%