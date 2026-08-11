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ALPS: Alpine Summit Energy Partners Inc.
Курс ALPS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.40, а максимальная — 0.43.
Следите за динамикой Alpine Summit Energy Partners Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALPS сегодня?
Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) сегодня оценивается на уровне 0.42. Инструмент торгуется в пределах 0.40 - 0.43, вчерашнее закрытие составило 0.42, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALPS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpine Summit Energy Partners Inc.?
Alpine Summit Energy Partners Inc. в настоящее время оценивается в 0.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.52% и USD. Отслеживайте движения ALPS на графике в реальном времени.
Как купить акции ALPS?
Вы можете купить акции Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) по текущей цене 0.42. Ордера обычно размещаются около 0.42 или 0.72, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALPS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALPS?
Инвестирование в Alpine Summit Energy Partners Inc. предполагает учет годового диапазона 0.38 - 2.90 и текущей цены 0.42. Многие сравнивают 5.00% и -55.09% перед размещением ордеров на 0.42 или 0.72. Изучайте ежедневные изменения цены ALPS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alpine Summit Energy Partners Inc.?
Самая высокая цена Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) за последний год составила 2.90. Акции заметно колебались в пределах 0.38 - 2.90, сравнение с 0.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpine Summit Energy Partners Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alpine Summit Energy Partners Inc.?
Самая низкая цена Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) за год составила 0.38. Сравнение с текущими 0.42 и 0.38 - 2.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALPS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALPS?
В прошлом Alpine Summit Energy Partners Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.42 и -85.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.42
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.40
- High
- 0.43
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 5.00%
- 6-месячное изменение
- -55.09%
- Годовое изменение
- -85.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%