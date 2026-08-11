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ALPS: Alpine Summit Energy Partners Inc.

0.42 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALPS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.40, а максимальная — 0.43.

Следите за динамикой Alpine Summit Energy Partners Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALPS сегодня?

Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) сегодня оценивается на уровне 0.42. Инструмент торгуется в пределах 0.40 - 0.43, вчерашнее закрытие составило 0.42, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpine Summit Energy Partners Inc.?

Alpine Summit Energy Partners Inc. в настоящее время оценивается в 0.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.52% и USD. Отслеживайте движения ALPS на графике в реальном времени.

Как купить акции ALPS?

Вы можете купить акции Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) по текущей цене 0.42. Ордера обычно размещаются около 0.42 или 0.72, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALPS?

Инвестирование в Alpine Summit Energy Partners Inc. предполагает учет годового диапазона 0.38 - 2.90 и текущей цены 0.42. Многие сравнивают 5.00% и -55.09% перед размещением ордеров на 0.42 или 0.72. Изучайте ежедневные изменения цены ALPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpine Summit Energy Partners Inc.?

Самая высокая цена Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) за последний год составила 2.90. Акции заметно колебались в пределах 0.38 - 2.90, сравнение с 0.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpine Summit Energy Partners Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpine Summit Energy Partners Inc.?

Самая низкая цена Alpine Summit Energy Partners Inc. (ALPS) за год составила 0.38. Сравнение с текущими 0.42 и 0.38 - 2.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALPS?

В прошлом Alpine Summit Energy Partners Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.42 и -85.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.40 0.43
Годовой диапазон
0.38 2.90
Предыдущее закрытие
0.42
Open
0.42
Bid
0.42
Ask
0.72
Low
0.40
High
0.43
Объем
18
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
5.00%
6-месячное изменение
-55.09%
Годовое изменение
-85.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%