报价部分
货币 / ALPS
回到股票

ALPS: Alpine Summit Energy Partners Inc.

0.41 USD 0.01 (2.38%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ALPS汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点0.39和高点0.42进行交易。

关注Alpine Summit Energy Partners Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ALPS股票今天的价格是多少？

Alpine Summit Energy Partners Inc.股票今天的定价为0.41。它在0.39 - 0.42范围内交易，昨天的收盘价为0.42，交易量达到59。ALPS的实时价格图表显示了这些更新。

Alpine Summit Energy Partners Inc.股票是否支付股息？

Alpine Summit Energy Partners Inc.目前的价值为0.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.86%和USD。实时查看图表以跟踪ALPS走势。

如何购买ALPS股票？

您可以以0.41的当前价格购买Alpine Summit Energy Partners Inc.股票。订单通常设置在0.41或0.71附近，而59和-2.38%显示市场活动。立即关注ALPS的实时图表更新。

如何投资ALPS股票？

投资Alpine Summit Energy Partners Inc.需要考虑年度范围0.38 - 2.90和当前价格0.41。许多人在以0.41或0.71下订单之前，会比较2.50%和。实时查看ALPS价格图表，了解每日变化。

Alpine Summit Energy Partners Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpine Summit Energy Partners Inc.的最高价格是2.90。在0.38 - 2.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpine Summit Energy Partners Inc.的绩效。

Alpine Summit Energy Partners Inc.股票的最低价格是多少？

Alpine Summit Energy Partners Inc.（ALPS）的最低价格为0.38。将其与当前的0.41和0.38 - 2.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALPS股票是什么时候拆分的？

Alpine Summit Energy Partners Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.42和-85.86%中可见。

日范围
0.39 0.42
年范围
0.38 2.90
前一天收盘价
0.42
开盘价
0.42
卖价
0.41
买价
0.71
最低价
0.39
最高价
0.42
交易量
59
日变化
-2.38%
月变化
2.50%
6个月变化
-56.15%
年变化
-85.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%