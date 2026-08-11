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ALLW: SPDR Bridgewater All Weather ETF

29.88 USD 0.07 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALLW за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.74, а максимальная — 29.89.

Следите за динамикой SPDR Bridgewater All Weather ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALLW сегодня?

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) сегодня оценивается на уровне 29.88. Инструмент торгуется в пределах 29.74 - 29.89, вчерашнее закрытие составило 29.81, а торговый объем достиг 719. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALLW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bridgewater All Weather ETF?

SPDR Bridgewater All Weather ETF в настоящее время оценивается в 29.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.25% и USD. Отслеживайте движения ALLW на графике в реальном времени.

Как купить акции ALLW?

Вы можете купить акции SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) по текущей цене 29.88. Ордера обычно размещаются около 29.88 или 30.18, тогда как 719 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALLW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALLW?

Инвестирование в SPDR Bridgewater All Weather ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 30.33 и текущей цены 29.88. Многие сравнивают 2.50% и -0.73% перед размещением ордеров на 29.88 или 30.18. Изучайте ежедневные изменения цены ALLW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bridgewater All Weather ETF?

Самая высокая цена SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) за последний год составила 30.33. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 30.33, сравнение с 29.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bridgewater All Weather ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bridgewater All Weather ETF?

Самая низкая цена SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 29.88 и 26.48 - 30.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALLW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALLW?

В прошлом SPDR Bridgewater All Weather ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.81 и 12.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.74 29.89
Годовой диапазон
26.48 30.33
Предыдущее закрытие
29.81
Open
29.85
Bid
29.88
Ask
30.18
Low
29.74
High
29.89
Объем
719
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
-0.73%
Годовое изменение
12.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%