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ALLW: SPDR Bridgewater All Weather ETF
Курс ALLW за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.74, а максимальная — 29.89.
Следите за динамикой SPDR Bridgewater All Weather ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALLW сегодня?
SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) сегодня оценивается на уровне 29.88. Инструмент торгуется в пределах 29.74 - 29.89, вчерашнее закрытие составило 29.81, а торговый объем достиг 719. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALLW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bridgewater All Weather ETF?
SPDR Bridgewater All Weather ETF в настоящее время оценивается в 29.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.25% и USD. Отслеживайте движения ALLW на графике в реальном времени.
Как купить акции ALLW?
Вы можете купить акции SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) по текущей цене 29.88. Ордера обычно размещаются около 29.88 или 30.18, тогда как 719 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALLW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALLW?
Инвестирование в SPDR Bridgewater All Weather ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 30.33 и текущей цены 29.88. Многие сравнивают 2.50% и -0.73% перед размещением ордеров на 29.88 или 30.18. Изучайте ежедневные изменения цены ALLW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bridgewater All Weather ETF?
Самая высокая цена SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) за последний год составила 30.33. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 30.33, сравнение с 29.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bridgewater All Weather ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bridgewater All Weather ETF?
Самая низкая цена SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 29.88 и 26.48 - 30.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALLW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALLW?
В прошлом SPDR Bridgewater All Weather ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.81 и 12.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.81
- Open
- 29.85
- Bid
- 29.88
- Ask
- 30.18
- Low
- 29.74
- High
- 29.89
- Объем
- 719
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- -0.73%
- Годовое изменение
- 12.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%