ALLW: SPDR Bridgewater All Weather ETF
今日ALLW汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.85和高点29.97进行交易。
关注SPDR Bridgewater All Weather ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ALLW股票今天的价格是多少？
SPDR Bridgewater All Weather ETF股票今天的定价为29.91。它在29.85 - 29.97范围内交易，昨天的收盘价为29.88，交易量达到783。ALLW的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Bridgewater All Weather ETF股票是否支付股息？
SPDR Bridgewater All Weather ETF目前的价值为29.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪ALLW走势。
如何购买ALLW股票？
您可以以29.91的当前价格购买SPDR Bridgewater All Weather ETF股票。订单通常设置在29.91或30.21附近，而783和-0.07%显示市场活动。立即关注ALLW的实时图表更新。
如何投资ALLW股票？
投资SPDR Bridgewater All Weather ETF需要考虑年度范围26.48 - 30.33和当前价格29.91。许多人在以29.91或30.21下订单之前，会比较2.61%和。实时查看ALLW价格图表，了解每日变化。
SPDR Bridgewater All Weather ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Bridgewater All Weather ETF的最高价格是30.33。在26.48 - 30.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bridgewater All Weather ETF的绩效。
SPDR Bridgewater All Weather ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Bridgewater All Weather ETF（ALLW）的最低价格为26.48。将其与当前的29.91和26.48 - 30.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALLW股票是什么时候拆分的？
SPDR Bridgewater All Weather ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.88和12.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.88
- 开盘价
- 29.93
- 卖价
- 29.91
- 买价
- 30.21
- 最低价
- 29.85
- 最高价
- 29.97
- 交易量
- 783
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- -0.63%
- 年变化
- 12.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%