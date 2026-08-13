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ALLW: SPDR Bridgewater All Weather ETF

29.91 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ALLW汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.85和高点29.97进行交易。

关注SPDR Bridgewater All Weather ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ALLW股票今天的价格是多少？

SPDR Bridgewater All Weather ETF股票今天的定价为29.91。它在29.85 - 29.97范围内交易，昨天的收盘价为29.88，交易量达到783。ALLW的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bridgewater All Weather ETF股票是否支付股息？

SPDR Bridgewater All Weather ETF目前的价值为29.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪ALLW走势。

如何购买ALLW股票？

您可以以29.91的当前价格购买SPDR Bridgewater All Weather ETF股票。订单通常设置在29.91或30.21附近，而783和-0.07%显示市场活动。立即关注ALLW的实时图表更新。

如何投资ALLW股票？

投资SPDR Bridgewater All Weather ETF需要考虑年度范围26.48 - 30.33和当前价格29.91。许多人在以29.91或30.21下订单之前，会比较2.61%和。实时查看ALLW价格图表，了解每日变化。

SPDR Bridgewater All Weather ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Bridgewater All Weather ETF的最高价格是30.33。在26.48 - 30.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bridgewater All Weather ETF的绩效。

SPDR Bridgewater All Weather ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Bridgewater All Weather ETF（ALLW）的最低价格为26.48。将其与当前的29.91和26.48 - 30.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALLW股票是什么时候拆分的？

SPDR Bridgewater All Weather ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.88和12.36%中可见。

日范围
29.85 29.97
年范围
26.48 30.33
前一天收盘价
29.88
开盘价
29.93
卖价
29.91
买价
30.21
最低价
29.85
最高价
29.97
交易量
783
日变化
0.10%
月变化
2.61%
6个月变化
-0.63%
年变化
12.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%