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ALAI: Alger AI Enablers & Adopters ETF
Курс ALAI за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.53, а максимальная — 45.00.
Следите за динамикой Alger AI Enablers & Adopters ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALAI сегодня?
Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) сегодня оценивается на уровне 44.53. Инструмент торгуется в пределах 44.53 - 45.00, вчерашнее закрытие составило 44.78, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Alger AI Enablers & Adopters ETF в настоящее время оценивается в 44.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.19% и USD. Отслеживайте движения ALAI на графике в реальном времени.
Как купить акции ALAI?
Вы можете купить акции Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) по текущей цене 44.53. Ордера обычно размещаются около 44.53 или 44.83, тогда как 58 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALAI?
Инвестирование в Alger AI Enablers & Adopters ETF предполагает учет годового диапазона 30.85 - 46.88 и текущей цены 44.53. Многие сравнивают 3.85% и 32.77% перед размещением ордеров на 44.53 или 44.83. Изучайте ежедневные изменения цены ALAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Самая высокая цена Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) за последний год составила 46.88. Акции заметно колебались в пределах 30.85 - 46.88, сравнение с 44.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger AI Enablers & Adopters ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alger AI Enablers & Adopters ETF?
Самая низкая цена Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) за год составила 30.85. Сравнение с текущими 44.53 и 30.85 - 46.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALAI?
В прошлом Alger AI Enablers & Adopters ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.78 и 35.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.78
- Open
- 44.82
- Bid
- 44.53
- Ask
- 44.83
- Low
- 44.53
- High
- 45.00
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 3.85%
- 6-месячное изменение
- 32.77%
- Годовое изменение
- 35.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%