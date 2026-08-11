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ALAI: Alger AI Enablers & Adopters ETF

44.53 USD 0.25 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALAI за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.53, а максимальная — 45.00.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALAI сегодня?

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) сегодня оценивается на уровне 44.53. Инструмент торгуется в пределах 44.53 - 45.00, вчерашнее закрытие составило 44.78, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger AI Enablers & Adopters ETF?

Alger AI Enablers & Adopters ETF в настоящее время оценивается в 44.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.19% и USD. Отслеживайте движения ALAI на графике в реальном времени.

Как купить акции ALAI?

Вы можете купить акции Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) по текущей цене 44.53. Ордера обычно размещаются около 44.53 или 44.83, тогда как 58 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALAI?

Инвестирование в Alger AI Enablers & Adopters ETF предполагает учет годового диапазона 30.85 - 46.88 и текущей цены 44.53. Многие сравнивают 3.85% и 32.77% перед размещением ордеров на 44.53 или 44.83. Изучайте ежедневные изменения цены ALAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alger AI Enablers & Adopters ETF?

Самая высокая цена Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) за последний год составила 46.88. Акции заметно колебались в пределах 30.85 - 46.88, сравнение с 44.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger AI Enablers & Adopters ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alger AI Enablers & Adopters ETF?

Самая низкая цена Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) за год составила 30.85. Сравнение с текущими 44.53 и 30.85 - 46.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALAI?

В прошлом Alger AI Enablers & Adopters ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.78 и 35.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.53 45.00
Годовой диапазон
30.85 46.88
Предыдущее закрытие
44.78
Open
44.82
Bid
44.53
Ask
44.83
Low
44.53
High
45.00
Объем
58
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
3.85%
6-месячное изменение
32.77%
Годовое изменение
35.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%