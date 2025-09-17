Валюты / AIRJ
AIRJ: Montana Technologies Corp - Class A
4.85 USD 0.23 (4.53%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRJ за сегодня изменился на -4.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 5.14.
Следите за динамикой Montana Technologies Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.82 5.14
Годовой диапазон
3.74 11.60
- Предыдущее закрытие
- 5.08
- Open
- 5.10
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Low
- 4.82
- High
- 5.14
- Объем
- 362
- Дневное изменение
- -4.53%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- 7.54%
- Годовое изменение
- -16.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.