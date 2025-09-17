Курс AIRJ за сегодня изменился на -4.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 5.14.

Следите за динамикой Montana Technologies Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.