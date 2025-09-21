QuotazioniSezioni
Valute / AIRJ
Tornare a Azioni

AIRJ: Montana Technologies Corp - Class A

4.74 USD 0.10 (2.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIRJ ha avuto una variazione del -2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.68 e ad un massimo di 4.90.

Segui le dinamiche di Montana Technologies Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
4.68 4.90
Intervallo Annuale
3.74 11.60
Chiusura Precedente
4.84
Apertura
4.83
Bid
4.74
Ask
5.04
Minimo
4.68
Massimo
4.90
Volume
374
Variazione giornaliera
-2.07%
Variazione Mensile
2.82%
Variazione Semestrale
5.10%
Variazione Annuale
-18.28%
21 settembre, domenica