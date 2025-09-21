Valute / AIRJ
AIRJ: Montana Technologies Corp - Class A
4.74 USD 0.10 (2.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRJ ha avuto una variazione del -2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.68 e ad un massimo di 4.90.
Segui le dinamiche di Montana Technologies Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.68 4.90
Intervallo Annuale
3.74 11.60
- Chiusura Precedente
- 4.84
- Apertura
- 4.83
- Bid
- 4.74
- Ask
- 5.04
- Minimo
- 4.68
- Massimo
- 4.90
- Volume
- 374
- Variazione giornaliera
- -2.07%
- Variazione Mensile
- 2.82%
- Variazione Semestrale
- 5.10%
- Variazione Annuale
- -18.28%
21 settembre, domenica