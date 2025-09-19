KurseKategorien
AIRJ: Montana Technologies Corp - Class A

4.78 USD 0.06 (1.24%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRJ hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.68 bis zu einem Hoch von 4.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Montana Technologies Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
4.68 4.84
Jahresspanne
3.74 11.60
Vorheriger Schlusskurs
4.84
Eröffnung
4.83
Bid
4.78
Ask
5.08
Tief
4.68
Hoch
4.84
Volumen
91
Tagesänderung
-1.24%
Monatsänderung
3.69%
6-Monatsänderung
5.99%
Jahresänderung
-17.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K