AIRJ: Montana Technologies Corp - Class A
4.78 USD 0.06 (1.24%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRJ hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.68 bis zu einem Hoch von 4.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Montana Technologies Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.68 4.84
Jahresspanne
3.74 11.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.84
- Eröffnung
- 4.83
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Tief
- 4.68
- Hoch
- 4.84
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- 3.69%
- 6-Monatsänderung
- 5.99%
- Jahresänderung
- -17.59%
