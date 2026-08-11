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AIMS
Курс AIMS за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.88, а максимальная — 28.95.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIMS сегодня?
(AIMS) сегодня оценивается на уровне 28.95. Инструмент торгуется в пределах 28.88 - 28.95, вчерашнее закрытие составило 28.71, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 28.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.89% и USD. Отслеживайте движения AIMS на графике в реальном времени.
Как купить акции AIMS?
Вы можете купить акции (AIMS) по текущей цене 28.95. Ордера обычно размещаются около 28.95 или 29.25, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIMS?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.01 - 29.62 и текущей цены 28.95. Многие сравнивают 1.54% и 15.20% перед размещением ордеров на 28.95 или 29.25. Изучайте ежедневные изменения цены AIMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (AIMS) за последний год составила 29.62. Акции заметно колебались в пределах 23.01 - 29.62, сравнение с 28.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (AIMS) за год составила 23.01. Сравнение с текущими 28.95 и 23.01 - 29.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIMS?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.71 и 13.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.71
- Open
- 28.92
- Bid
- 28.95
- Ask
- 29.25
- Low
- 28.88
- High
- 28.95
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 15.20%
- Годовое изменение
- 13.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%