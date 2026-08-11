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AIMS

28.95 USD 0.24 (0.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIMS за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.88, а максимальная — 28.95.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIMS сегодня?

(AIMS) сегодня оценивается на уровне 28.95. Инструмент торгуется в пределах 28.88 - 28.95, вчерашнее закрытие составило 28.71, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 28.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.89% и USD. Отслеживайте движения AIMS на графике в реальном времени.

Как купить акции AIMS?

Вы можете купить акции (AIMS) по текущей цене 28.95. Ордера обычно размещаются около 28.95 или 29.25, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIMS?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.01 - 29.62 и текущей цены 28.95. Многие сравнивают 1.54% и 15.20% перед размещением ордеров на 28.95 или 29.25. Изучайте ежедневные изменения цены AIMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (AIMS) за последний год составила 29.62. Акции заметно колебались в пределах 23.01 - 29.62, сравнение с 28.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (AIMS) за год составила 23.01. Сравнение с текущими 28.95 и 23.01 - 29.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIMS?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.71 и 13.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.88 28.95
Годовой диапазон
23.01 29.62
Предыдущее закрытие
28.71
Open
28.92
Bid
28.95
Ask
29.25
Low
28.88
High
28.95
Объем
4
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
1.54%
6-месячное изменение
15.20%
Годовое изменение
13.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%