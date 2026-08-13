AIMS股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为28.77。它在28.76 - 28.84范围内交易，昨天的收盘价为28.95，交易量达到13。AIMS的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为28.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.18%和USD。实时查看图表以跟踪AIMS走势。

如何购买AIMS股票？ 您可以以28.77的当前价格购买股票。订单通常设置在28.77或29.07附近，而13和-0.07%显示市场活动。立即关注AIMS的实时图表更新。

如何投资AIMS股票？ 投资需要考虑年度范围23.01 - 29.62和当前价格28.77。许多人在以28.77或29.07下订单之前，会比较0.91%和。实时查看AIMS价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是29.62。在23.01 - 29.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （AIMS）的最低价格为23.01。将其与当前的28.77和23.01 - 29.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。