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AIMS

28.77 USD 0.18 (0.62%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIMS汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点28.76和高点28.84进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIMS股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为28.77。它在28.76 - 28.84范围内交易，昨天的收盘价为28.95，交易量达到13。AIMS的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为28.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.18%和USD。实时查看图表以跟踪AIMS走势。

如何购买AIMS股票？

您可以以28.77的当前价格购买股票。订单通常设置在28.77或29.07附近，而13和-0.07%显示市场活动。立即关注AIMS的实时图表更新。

如何投资AIMS股票？

投资需要考虑年度范围23.01 - 29.62和当前价格28.77。许多人在以28.77或29.07下订单之前，会比较0.91%和。实时查看AIMS价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是29.62。在23.01 - 29.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（AIMS）的最低价格为23.01。将其与当前的28.77和23.01 - 29.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIMS股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.95和13.18%中可见。

日范围
28.76 28.84
年范围
23.01 29.62
前一天收盘价
28.95
开盘价
28.79
卖价
28.77
买价
29.07
最低价
28.76
最高价
28.84
交易量
13
日变化
-0.62%
月变化
0.91%
6个月变化
14.49%
年变化
13.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%