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AHMA: AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C

1.74 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AHMA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.59, а максимальная — 1.76.

Следите за динамикой AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHMA сегодня?

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) сегодня оценивается на уровне 1.74. Инструмент торгуется в пределах 1.59 - 1.76, вчерашнее закрытие составило 1.74, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C?

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C в настоящее время оценивается в 1.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.50% и USD. Отслеживайте движения AHMA на графике в реальном времени.

Как купить акции AHMA?

Вы можете купить акции AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) по текущей цене 1.74. Ордера обычно размещаются около 1.74 или 2.04, тогда как 72 и 2.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHMA?

Инвестирование в AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C предполагает учет годового диапазона 0.76 - 39.50 и текущей цены 1.74. Многие сравнивают 30.83% и -71.57% перед размещением ордеров на 1.74 или 2.04. Изучайте ежедневные изменения цены AHMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C?

Самая высокая цена AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) за последний год составила 39.50. Акции заметно колебались в пределах 0.76 - 39.50, сравнение с 1.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C?

Самая низкая цена AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) за год составила 0.76. Сравнение с текущими 1.74 и 0.76 - 39.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHMA?

В прошлом AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.74 и -56.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.59 1.76
Годовой диапазон
0.76 39.50
Предыдущее закрытие
1.74
Open
1.70
Bid
1.74
Ask
2.04
Low
1.59
High
1.76
Объем
72
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
30.83%
6-месячное изменение
-71.57%
Годовое изменение
-56.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%