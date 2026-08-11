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AHMA: AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C
Курс AHMA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.59, а максимальная — 1.76.
Следите за динамикой AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHMA сегодня?
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) сегодня оценивается на уровне 1.74. Инструмент торгуется в пределах 1.59 - 1.76, вчерашнее закрытие составило 1.74, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C?
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C в настоящее время оценивается в 1.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.50% и USD. Отслеживайте движения AHMA на графике в реальном времени.
Как купить акции AHMA?
Вы можете купить акции AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) по текущей цене 1.74. Ордера обычно размещаются около 1.74 или 2.04, тогда как 72 и 2.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHMA?
Инвестирование в AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C предполагает учет годового диапазона 0.76 - 39.50 и текущей цены 1.74. Многие сравнивают 30.83% и -71.57% перед размещением ордеров на 1.74 или 2.04. Изучайте ежедневные изменения цены AHMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C?
Самая высокая цена AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) за последний год составила 39.50. Акции заметно колебались в пределах 0.76 - 39.50, сравнение с 1.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C?
Самая низкая цена AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (AHMA) за год составила 0.76. Сравнение с текущими 1.74 и 0.76 - 39.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHMA?
В прошлом AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.74 и -56.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.74
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Low
- 1.59
- High
- 1.76
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 30.83%
- 6-месячное изменение
- -71.57%
- Годовое изменение
- -56.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%