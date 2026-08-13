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AHMA: AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C

1.71 USD 0.03 (1.72%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AHMA汇率已更改-1.72%。当日，交易品种以低点1.68和高点1.75进行交易。

关注AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

AHMA股票今天的价格是多少？

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票今天的定价为1.71。它在1.68 - 1.75范围内交易，昨天的收盘价为1.74，交易量达到55。AHMA的实时价格图表显示了这些更新。

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票是否支付股息？

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C目前的价值为1.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.25%和USD。实时查看图表以跟踪AHMA走势。

如何购买AHMA股票？

您可以以1.71的当前价格购买AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票。订单通常设置在1.71或2.01附近，而55和1.18%显示市场活动。立即关注AHMA的实时图表更新。

如何投资AHMA股票？

投资AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C需要考虑年度范围0.76 - 39.50和当前价格1.71。许多人在以1.71或2.01下订单之前，会比较28.57%和。实时查看AHMA价格图表，了解每日变化。

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C的最高价格是39.50。在0.76 - 39.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C的绩效。

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票的最低价格是多少？

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C（AHMA）的最低价格为0.76。将其与当前的1.71和0.76 - 39.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHMA股票是什么时候拆分的？

AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.74和-57.25%中可见。

日范围
1.68 1.75
年范围
0.76 39.50
前一天收盘价
1.74
开盘价
1.69
卖价
1.71
买价
2.01
最低价
1.68
最高价
1.75
交易量
55
日变化
-1.72%
月变化
28.57%
6个月变化
-72.06%
年变化
-57.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%