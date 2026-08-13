AHMA: AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C
今日AHMA汇率已更改-1.72%。当日，交易品种以低点1.68和高点1.75进行交易。
关注AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AHMA股票今天的价格是多少？
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票今天的定价为1.71。它在1.68 - 1.75范围内交易，昨天的收盘价为1.74，交易量达到55。AHMA的实时价格图表显示了这些更新。
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票是否支付股息？
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C目前的价值为1.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.25%和USD。实时查看图表以跟踪AHMA走势。
如何购买AHMA股票？
您可以以1.71的当前价格购买AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票。订单通常设置在1.71或2.01附近，而55和1.18%显示市场活动。立即关注AHMA的实时图表更新。
如何投资AHMA股票？
投资AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C需要考虑年度范围0.76 - 39.50和当前价格1.71。许多人在以1.71或2.01下订单之前，会比较28.57%和。实时查看AHMA价格图表，了解每日变化。
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C的最高价格是39.50。在0.76 - 39.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C的绩效。
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C股票的最低价格是多少？
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C（AHMA）的最低价格为0.76。将其与当前的1.71和0.76 - 39.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AHMA股票是什么时候拆分的？
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.74和-57.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.74
- 开盘价
- 1.69
- 卖价
- 1.71
- 买价
- 2.01
- 最低价
- 1.68
- 最高价
- 1.75
- 交易量
- 55
- 日变化
- -1.72%
- 月变化
- 28.57%
- 6个月变化
- -72.06%
- 年变化
- -57.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%