Курс AGGH за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 20.96.

Следите за динамикой Simplify Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.