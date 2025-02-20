QuotazioniSezioni
Valute / AGGH
AGGH: Simplify Aggregate Bond ETF

20.80 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGGH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 20.87.

Segui le dinamiche di Simplify Aggregate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.72 20.87
Intervallo Annuale
19.40 21.76
Chiusura Precedente
20.81
Apertura
20.78
Bid
20.80
Ask
21.10
Minimo
20.72
Massimo
20.87
Volume
114
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
1.46%
Variazione Semestrale
-1.79%
Variazione Annuale
-4.41%
