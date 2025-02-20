Valute / AGGH
AGGH: Simplify Aggregate Bond ETF
20.80 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGGH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 20.87.
Segui le dinamiche di Simplify Aggregate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.72 20.87
Intervallo Annuale
19.40 21.76
- Chiusura Precedente
- 20.81
- Apertura
- 20.78
- Bid
- 20.80
- Ask
- 21.10
- Minimo
- 20.72
- Massimo
- 20.87
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 1.46%
- Variazione Semestrale
- -1.79%
- Variazione Annuale
- -4.41%
21 settembre, domenica