AGGH: Simplify Aggregate Bond ETF
20.80 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGGH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.72 bis zu einem Hoch von 20.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Aggregate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.72 20.87
Jahresspanne
19.40 21.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.81
- Eröffnung
- 20.78
- Bid
- 20.80
- Ask
- 21.10
- Tief
- 20.72
- Hoch
- 20.87
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 1.46%
- 6-Monatsänderung
- -1.79%
- Jahresänderung
- -4.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K