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AGCC: Agencia Comercial Spirits Ltd.

15.24 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGCC за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.00, а максимальная — 15.57.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGCC сегодня?

Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) сегодня оценивается на уровне 15.24. Инструмент торгуется в пределах 15.00 - 15.57, вчерашнее закрытие составило 15.22, а торговый объем достиг 150. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Agencia Comercial Spirits Ltd.?

Agencia Comercial Spirits Ltd. в настоящее время оценивается в 15.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 298.95% и USD. Отслеживайте движения AGCC на графике в реальном времени.

Как купить акции AGCC?

Вы можете купить акции Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) по текущей цене 15.24. Ордера обычно размещаются около 15.24 или 15.54, тогда как 150 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGCC?

Инвестирование в Agencia Comercial Spirits Ltd. предполагает учет годового диапазона 3.72 - 25.72 и текущей цены 15.24. Многие сравнивают 0.46% и 11.73% перед размещением ордеров на 15.24 или 15.54. Изучайте ежедневные изменения цены AGCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Agencia Comercial Spirits Ltd.?

Самая высокая цена Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 3.72 - 25.72, сравнение с 15.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Agencia Comercial Spirits Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Agencia Comercial Spirits Ltd.?

Самая низкая цена Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) за год составила 3.72. Сравнение с текущими 15.24 и 3.72 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGCC?

В прошлом Agencia Comercial Spirits Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.22 и 298.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.00 15.57
Годовой диапазон
3.72 25.72
Предыдущее закрытие
15.22
Open
15.22
Bid
15.24
Ask
15.54
Low
15.00
High
15.57
Объем
150
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
11.73%
Годовое изменение
298.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%