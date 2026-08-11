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AGCC: Agencia Comercial Spirits Ltd.
Курс AGCC за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.00, а максимальная — 15.57.
Следите за динамикой Agencia Comercial Spirits Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGCC сегодня?
Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) сегодня оценивается на уровне 15.24. Инструмент торгуется в пределах 15.00 - 15.57, вчерашнее закрытие составило 15.22, а торговый объем достиг 150. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Agencia Comercial Spirits Ltd.?
Agencia Comercial Spirits Ltd. в настоящее время оценивается в 15.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 298.95% и USD. Отслеживайте движения AGCC на графике в реальном времени.
Как купить акции AGCC?
Вы можете купить акции Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) по текущей цене 15.24. Ордера обычно размещаются около 15.24 или 15.54, тогда как 150 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGCC?
Инвестирование в Agencia Comercial Spirits Ltd. предполагает учет годового диапазона 3.72 - 25.72 и текущей цены 15.24. Многие сравнивают 0.46% и 11.73% перед размещением ордеров на 15.24 или 15.54. Изучайте ежедневные изменения цены AGCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Agencia Comercial Spirits Ltd.?
Самая высокая цена Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 3.72 - 25.72, сравнение с 15.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Agencia Comercial Spirits Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Agencia Comercial Spirits Ltd.?
Самая низкая цена Agencia Comercial Spirits Ltd. (AGCC) за год составила 3.72. Сравнение с текущими 15.24 и 3.72 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGCC?
В прошлом Agencia Comercial Spirits Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.22 и 298.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.22
- Open
- 15.22
- Bid
- 15.24
- Ask
- 15.54
- Low
- 15.00
- High
- 15.57
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- 11.73%
- Годовое изменение
- 298.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%