AGCC: Agencia Comercial Spirits Ltd.
今日AGCC汇率已更改-1.51%。当日，交易品种以低点15.00和高点15.80进行交易。
关注Agencia Comercial Spirits Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AGCC股票今天的价格是多少？
Agencia Comercial Spirits Ltd.股票今天的定价为15.01。它在15.00 - 15.80范围内交易，昨天的收盘价为15.24，交易量达到41。AGCC的实时价格图表显示了这些更新。
Agencia Comercial Spirits Ltd.股票是否支付股息？
Agencia Comercial Spirits Ltd.目前的价值为15.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注292.93%和USD。实时查看图表以跟踪AGCC走势。
如何购买AGCC股票？
您可以以15.01的当前价格购买Agencia Comercial Spirits Ltd.股票。订单通常设置在15.01或15.31附近，而41和-0.86%显示市场活动。立即关注AGCC的实时图表更新。
如何投资AGCC股票？
投资Agencia Comercial Spirits Ltd.需要考虑年度范围3.72 - 25.72和当前价格15.01。许多人在以15.01或15.31下订单之前，会比较-1.05%和。实时查看AGCC价格图表，了解每日变化。
Agencia Comercial Spirits Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Agencia Comercial Spirits Ltd.的最高价格是25.72。在3.72 - 25.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Agencia Comercial Spirits Ltd.的绩效。
Agencia Comercial Spirits Ltd.股票的最低价格是多少？
Agencia Comercial Spirits Ltd.（AGCC）的最低价格为3.72。将其与当前的15.01和3.72 - 25.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGCC股票是什么时候拆分的？
Agencia Comercial Spirits Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.24和292.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.24
- 开盘价
- 15.14
- 卖价
- 15.01
- 买价
- 15.31
- 最低价
- 15.00
- 最高价
- 15.80
- 交易量
- 41
- 日变化
- -1.51%
- 月变化
- -1.05%
- 6个月变化
- 10.04%
- 年变化
- 292.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%