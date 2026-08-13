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AGCC: Agencia Comercial Spirits Ltd.

15.01 USD 0.23 (1.51%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGCC汇率已更改-1.51%。当日，交易品种以低点15.00和高点15.80进行交易。

关注Agencia Comercial Spirits Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

AGCC股票今天的价格是多少？

Agencia Comercial Spirits Ltd.股票今天的定价为15.01。它在15.00 - 15.80范围内交易，昨天的收盘价为15.24，交易量达到41。AGCC的实时价格图表显示了这些更新。

Agencia Comercial Spirits Ltd.股票是否支付股息？

Agencia Comercial Spirits Ltd.目前的价值为15.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注292.93%和USD。实时查看图表以跟踪AGCC走势。

如何购买AGCC股票？

您可以以15.01的当前价格购买Agencia Comercial Spirits Ltd.股票。订单通常设置在15.01或15.31附近，而41和-0.86%显示市场活动。立即关注AGCC的实时图表更新。

如何投资AGCC股票？

投资Agencia Comercial Spirits Ltd.需要考虑年度范围3.72 - 25.72和当前价格15.01。许多人在以15.01或15.31下订单之前，会比较-1.05%和。实时查看AGCC价格图表，了解每日变化。

Agencia Comercial Spirits Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Agencia Comercial Spirits Ltd.的最高价格是25.72。在3.72 - 25.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Agencia Comercial Spirits Ltd.的绩效。

Agencia Comercial Spirits Ltd.股票的最低价格是多少？

Agencia Comercial Spirits Ltd.（AGCC）的最低价格为3.72。将其与当前的15.01和3.72 - 25.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGCC股票是什么时候拆分的？

Agencia Comercial Spirits Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.24和292.93%中可见。

日范围
15.00 15.80
年范围
3.72 25.72
前一天收盘价
15.24
开盘价
15.14
卖价
15.01
买价
15.31
最低价
15.00
最高价
15.80
交易量
41
日变化
-1.51%
月变化
-1.05%
6个月变化
10.04%
年变化
292.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%