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AFRU: T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF
Курс AFRU за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.94, а максимальная — 10.97.
Следите за динамикой T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AFRU сегодня?
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) сегодня оценивается на уровне 10.97. Инструмент торгуется в пределах 10.94 - 10.97, вчерашнее закрытие составило 10.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFRU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF?
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 10.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.39% и USD. Отслеживайте движения AFRU на графике в реальном времени.
Как купить акции AFRU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) по текущей цене 10.97. Ордера обычно размещаются около 10.97 или 11.27, тогда как 2 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFRU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AFRU?
Инвестирование в T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 4.05 - 26.23 и текущей цены 10.97. Многие сравнивают 3.88% и 118.05% перед размещением ордеров на 10.97 или 11.27. Изучайте ежедневные изменения цены AFRU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) за последний год составила 26.23. Акции заметно колебались в пределах 4.05 - 26.23, сравнение с 10.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) за год составила 4.05. Сравнение с текущими 10.97 и 4.05 - 26.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFRU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AFRU?
В прошлом T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.64 и -54.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.64
- Open
- 10.94
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Low
- 10.94
- High
- 10.97
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 3.10%
- Месячное изменение
- 3.88%
- 6-месячное изменение
- 118.05%
- Годовое изменение
- -54.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%