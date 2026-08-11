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AFRU: T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF

10.97 USD 0.33 (3.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AFRU за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.94, а максимальная — 10.97.

Следите за динамикой T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AFRU сегодня?

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) сегодня оценивается на уровне 10.97. Инструмент торгуется в пределах 10.94 - 10.97, вчерашнее закрытие составило 10.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFRU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF?

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 10.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.39% и USD. Отслеживайте движения AFRU на графике в реальном времени.

Как купить акции AFRU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) по текущей цене 10.97. Ордера обычно размещаются около 10.97 или 11.27, тогда как 2 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFRU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AFRU?

Инвестирование в T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 4.05 - 26.23 и текущей цены 10.97. Многие сравнивают 3.88% и 118.05% перед размещением ордеров на 10.97 или 11.27. Изучайте ежедневные изменения цены AFRU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) за последний год составила 26.23. Акции заметно колебались в пределах 4.05 - 26.23, сравнение с 10.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) за год составила 4.05. Сравнение с текущими 10.97 и 4.05 - 26.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFRU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AFRU?

В прошлом T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.64 и -54.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.94 10.97
Годовой диапазон
4.05 26.23
Предыдущее закрытие
10.64
Open
10.94
Bid
10.97
Ask
11.27
Low
10.94
High
10.97
Объем
2
Дневное изменение
3.10%
Месячное изменение
3.88%
6-месячное изменение
118.05%
Годовое изменение
-54.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%