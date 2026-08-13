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AFRU: T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF

10.94 USD 0.03 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AFRU汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点10.94和高点11.20进行交易。

关注T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AFRU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票今天的定价为10.94。它在10.94 - 11.20范围内交易，昨天的收盘价为10.97，交易量达到34。AFRU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF目前的价值为10.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.51%和USD。实时查看图表以跟踪AFRU走势。

如何购买AFRU股票？

您可以以10.94的当前价格购买T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票。订单通常设置在10.94或11.24附近，而34和-1.53%显示市场活动。立即关注AFRU的实时图表更新。

如何投资AFRU股票？

投资T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF需要考虑年度范围4.05 - 26.23和当前价格10.94。许多人在以10.94或11.24下订单之前，会比较3.60%和。实时查看AFRU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF的最高价格是26.23。在4.05 - 26.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF（AFRU）的最低价格为4.05。将其与当前的10.94和4.05 - 26.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AFRU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.97和-54.51%中可见。

日范围
10.94 11.20
年范围
4.05 26.23
前一天收盘价
10.97
开盘价
11.11
卖价
10.94
买价
11.24
最低价
10.94
最高价
11.20
交易量
34
日变化
-0.27%
月变化
3.60%
6个月变化
117.45%
年变化
-54.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%