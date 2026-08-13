AFRU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票今天的定价为10.94。它在10.94 - 11.20范围内交易，昨天的收盘价为10.97，交易量达到34。AFRU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF目前的价值为10.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.51%和USD。实时查看图表以跟踪AFRU走势。

如何购买AFRU股票？ 您可以以10.94的当前价格购买T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票。订单通常设置在10.94或11.24附近，而34和-1.53%显示市场活动。立即关注AFRU的实时图表更新。

如何投资AFRU股票？ 投资T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF需要考虑年度范围4.05 - 26.23和当前价格10.94。许多人在以10.94或11.24下订单之前，会比较3.60%和。实时查看AFRU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF的最高价格是26.23。在4.05 - 26.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF（AFRU）的最低价格为4.05。将其与当前的10.94和4.05 - 26.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。