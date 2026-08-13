AFRU: T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF
今日AFRU汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点10.94和高点11.20进行交易。
关注T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AFRU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票今天的定价为10.94。它在10.94 - 11.20范围内交易，昨天的收盘价为10.97，交易量达到34。AFRU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF目前的价值为10.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.51%和USD。实时查看图表以跟踪AFRU走势。
如何购买AFRU股票？
您可以以10.94的当前价格购买T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票。订单通常设置在10.94或11.24附近，而34和-1.53%显示市场活动。立即关注AFRU的实时图表更新。
如何投资AFRU股票？
投资T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF需要考虑年度范围4.05 - 26.23和当前价格10.94。许多人在以10.94或11.24下订单之前，会比较3.60%和。实时查看AFRU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF的最高价格是26.23。在4.05 - 26.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF（AFRU）的最低价格为4.05。将其与当前的10.94和4.05 - 26.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AFRU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.97和-54.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.97
- 开盘价
- 11.11
- 卖价
- 10.94
- 买价
- 11.24
- 最低价
- 10.94
- 最高价
- 11.20
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 3.60%
- 6个月变化
- 117.45%
- 年变化
- -54.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%