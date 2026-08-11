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AFIX: Allspring Broad Market Core Bond ETF
Курс AFIX за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.41, а максимальная — 24.41.
Следите за динамикой Allspring Broad Market Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AFIX сегодня?
Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) сегодня оценивается на уровне 24.41. Инструмент торгуется в пределах 24.41 - 24.41, вчерашнее закрытие составило 24.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allspring Broad Market Core Bond ETF?
Allspring Broad Market Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.90% и USD. Отслеживайте движения AFIX на графике в реальном времени.
Как купить акции AFIX?
Вы можете купить акции Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) по текущей цене 24.41. Ордера обычно размещаются около 24.41 или 24.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AFIX?
Инвестирование в Allspring Broad Market Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.31 - 25.54 и текущей цены 24.41. Многие сравнивают 0.00% и -3.78% перед размещением ордеров на 24.41 или 24.71. Изучайте ежедневные изменения цены AFIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Allspring Broad Market Core Bond ETF?
Самая высокая цена Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) за последний год составила 25.54. Акции заметно колебались в пределах 24.31 - 25.54, сравнение с 24.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allspring Broad Market Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Allspring Broad Market Core Bond ETF?
Самая низкая цена Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) за год составила 24.31. Сравнение с текущими 24.41 и 24.31 - 25.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AFIX?
В прошлом Allspring Broad Market Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.47 и -3.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.47
- Open
- 24.41
- Bid
- 24.41
- Ask
- 24.71
- Low
- 24.41
- High
- 24.41
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.78%
- Годовое изменение
- -3.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%