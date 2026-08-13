AFIX股票今天的价格是多少？ Allspring Broad Market Core Bond ETF股票今天的定价为24.44。它在24.44 - 24.45范围内交易，昨天的收盘价为24.41，交易量达到2。AFIX的实时价格图表显示了这些更新。

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票是否支付股息？ Allspring Broad Market Core Bond ETF目前的价值为24.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪AFIX走势。

如何购买AFIX股票？ 您可以以24.44的当前价格购买Allspring Broad Market Core Bond ETF股票。订单通常设置在24.44或24.74附近，而2和-0.04%显示市场活动。立即关注AFIX的实时图表更新。

如何投资AFIX股票？ 投资Allspring Broad Market Core Bond ETF需要考虑年度范围24.31 - 25.54和当前价格24.44。许多人在以24.44或24.74下订单之前，会比较0.12%和。实时查看AFIX价格图表，了解每日变化。

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Allspring Broad Market Core Bond ETF的最高价格是25.54。在24.31 - 25.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Allspring Broad Market Core Bond ETF的绩效。

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票的最低价格是多少？ Allspring Broad Market Core Bond ETF（AFIX）的最低价格为24.31。将其与当前的24.44和24.31 - 25.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。