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AFIX: Allspring Broad Market Core Bond ETF

24.44 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AFIX汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.44和高点24.45进行交易。

关注Allspring Broad Market Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AFIX股票今天的价格是多少？

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票今天的定价为24.44。它在24.44 - 24.45范围内交易，昨天的收盘价为24.41，交易量达到2。AFIX的实时价格图表显示了这些更新。

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票是否支付股息？

Allspring Broad Market Core Bond ETF目前的价值为24.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪AFIX走势。

如何购买AFIX股票？

您可以以24.44的当前价格购买Allspring Broad Market Core Bond ETF股票。订单通常设置在24.44或24.74附近，而2和-0.04%显示市场活动。立即关注AFIX的实时图表更新。

如何投资AFIX股票？

投资Allspring Broad Market Core Bond ETF需要考虑年度范围24.31 - 25.54和当前价格24.44。许多人在以24.44或24.74下订单之前，会比较0.12%和。实时查看AFIX价格图表，了解每日变化。

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Allspring Broad Market Core Bond ETF的最高价格是25.54。在24.31 - 25.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Allspring Broad Market Core Bond ETF的绩效。

Allspring Broad Market Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Allspring Broad Market Core Bond ETF（AFIX）的最低价格为24.31。将其与当前的24.44和24.31 - 25.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AFIX股票是什么时候拆分的？

Allspring Broad Market Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.41和-3.78%中可见。

日范围
24.44 24.45
年范围
24.31 25.54
前一天收盘价
24.41
开盘价
24.45
卖价
24.44
买价
24.74
最低价
24.44
最高价
24.45
交易量
2
日变化
0.12%
月变化
0.12%
6个月变化
-3.67%
年变化
-3.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%