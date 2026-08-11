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ADAC: American Drive Acquisition Company - Class A
Курс ADAC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.10.
Следите за динамикой American Drive Acquisition Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAC сегодня?
American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Drive Acquisition Company - Class A?
American Drive Acquisition Company - Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.51% и USD. Отслеживайте движения ADAC на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAC?
Вы можете купить акции American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAC?
Инвестирование в American Drive Acquisition Company - Class A предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.73 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают 0.00% и 1.92% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены ADAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Drive Acquisition Company - Class A?
Самая высокая цена American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) за последний год составила 10.73. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.73, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Drive Acquisition Company - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Drive Acquisition Company - Class A?
Самая низкая цена American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.10 и 9.86 - 10.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAC?
В прошлом American Drive Acquisition Company - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 1.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.09
- Open
- 10.10
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.10
- High
- 10.10
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.92%
- Годовое изменение
- 1.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%