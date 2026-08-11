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ADAC: American Drive Acquisition Company - Class A

10.10 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ADAC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.10.

Следите за динамикой American Drive Acquisition Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAC сегодня?

American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Drive Acquisition Company - Class A?

American Drive Acquisition Company - Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.51% и USD. Отслеживайте движения ADAC на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAC?

Вы можете купить акции American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAC?

Инвестирование в American Drive Acquisition Company - Class A предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.73 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают 0.00% и 1.92% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены ADAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Drive Acquisition Company - Class A?

Самая высокая цена American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) за последний год составила 10.73. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.73, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Drive Acquisition Company - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Drive Acquisition Company - Class A?

Самая низкая цена American Drive Acquisition Company - Class A (ADAC) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.10 и 9.86 - 10.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAC?

В прошлом American Drive Acquisition Company - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 1.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.10 10.10
Годовой диапазон
9.86 10.73
Предыдущее закрытие
10.09
Open
10.10
Bid
10.10
Ask
10.40
Low
10.10
High
10.10
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.92%
Годовое изменение
1.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%