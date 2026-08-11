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ABXB: Abacus Flexible Bond Leaders ETF
Курс ABXB за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.54, а максимальная — 19.54.
Следите за динамикой Abacus Flexible Bond Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABXB сегодня?
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.54 - 19.54, вчерашнее закрытие составило 19.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABXB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus Flexible Bond Leaders ETF?
Abacus Flexible Bond Leaders ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.46% и USD. Отслеживайте движения ABXB на графике в реальном времени.
Как купить акции ABXB?
Вы можете купить акции Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABXB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABXB?
Инвестирование в Abacus Flexible Bond Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 19.10 - 19.97 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают 2.14% и -1.21% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены ABXB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abacus Flexible Bond Leaders ETF?
Самая высокая цена Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) за последний год составила 19.97. Акции заметно колебались в пределах 19.10 - 19.97, сравнение с 19.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus Flexible Bond Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abacus Flexible Bond Leaders ETF?
Самая низкая цена Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) за год составила 19.10. Сравнение с текущими 19.54 и 19.10 - 19.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABXB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABXB?
В прошлом Abacus Flexible Bond Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.56 и -1.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.56
- Open
- 19.54
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Low
- 19.54
- High
- 19.54
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- -1.21%
- Годовое изменение
- -1.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%