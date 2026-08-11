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ABXB: Abacus Flexible Bond Leaders ETF

19.54 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABXB за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.54, а максимальная — 19.54.

Следите за динамикой Abacus Flexible Bond Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABXB сегодня?

Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.54 - 19.54, вчерашнее закрытие составило 19.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABXB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus Flexible Bond Leaders ETF?

Abacus Flexible Bond Leaders ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.46% и USD. Отслеживайте движения ABXB на графике в реальном времени.

Как купить акции ABXB?

Вы можете купить акции Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABXB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABXB?

Инвестирование в Abacus Flexible Bond Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 19.10 - 19.97 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают 2.14% и -1.21% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены ABXB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abacus Flexible Bond Leaders ETF?

Самая высокая цена Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) за последний год составила 19.97. Акции заметно колебались в пределах 19.10 - 19.97, сравнение с 19.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus Flexible Bond Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abacus Flexible Bond Leaders ETF?

Самая низкая цена Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) за год составила 19.10. Сравнение с текущими 19.54 и 19.10 - 19.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABXB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABXB?

В прошлом Abacus Flexible Bond Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.56 и -1.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.54 19.54
Годовой диапазон
19.10 19.97
Предыдущее закрытие
19.56
Open
19.54
Bid
19.54
Ask
19.84
Low
19.54
High
19.54
Объем
1
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
-1.21%
Годовое изменение
-1.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%