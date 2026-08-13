ABXB: Abacus Flexible Bond Leaders ETF
今日ABXB汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.54和高点19.54进行交易。
关注Abacus Flexible Bond Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ABXB股票今天的价格是多少？
Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票今天的定价为19.54。它在19.54 - 19.54范围内交易，昨天的收盘价为19.56，交易量达到1。ABXB的实时价格图表显示了这些更新。
Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票是否支付股息？
Abacus Flexible Bond Leaders ETF目前的价值为19.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪ABXB走势。
如何购买ABXB股票？
您可以以19.54的当前价格购买Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票。订单通常设置在19.54或19.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ABXB的实时图表更新。
如何投资ABXB股票？
投资Abacus Flexible Bond Leaders ETF需要考虑年度范围19.10 - 19.97和当前价格19.54。许多人在以19.54或19.84下订单之前，会比较2.14%和。实时查看ABXB价格图表，了解每日变化。
Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Abacus Flexible Bond Leaders ETF的最高价格是19.97。在19.10 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus Flexible Bond Leaders ETF的绩效。
Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票的最低价格是多少？
Abacus Flexible Bond Leaders ETF（ABXB）的最低价格为19.10。将其与当前的19.54和19.10 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABXB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABXB股票是什么时候拆分的？
Abacus Flexible Bond Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.56和-1.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.56
- 开盘价
- 19.54
- 卖价
- 19.54
- 买价
- 19.84
- 最低价
- 19.54
- 最高价
- 19.54
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- -1.21%
- 年变化
- -1.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%