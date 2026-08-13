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ABXB: Abacus Flexible Bond Leaders ETF

19.54 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABXB汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.54和高点19.54进行交易。

关注Abacus Flexible Bond Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ABXB股票今天的价格是多少？

Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票今天的定价为19.54。它在19.54 - 19.54范围内交易，昨天的收盘价为19.56，交易量达到1。ABXB的实时价格图表显示了这些更新。

Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票是否支付股息？

Abacus Flexible Bond Leaders ETF目前的价值为19.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪ABXB走势。

如何购买ABXB股票？

您可以以19.54的当前价格购买Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票。订单通常设置在19.54或19.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ABXB的实时图表更新。

如何投资ABXB股票？

投资Abacus Flexible Bond Leaders ETF需要考虑年度范围19.10 - 19.97和当前价格19.54。许多人在以19.54或19.84下订单之前，会比较2.14%和。实时查看ABXB价格图表，了解每日变化。

Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abacus Flexible Bond Leaders ETF的最高价格是19.97。在19.10 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus Flexible Bond Leaders ETF的绩效。

Abacus Flexible Bond Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Abacus Flexible Bond Leaders ETF（ABXB）的最低价格为19.10。将其与当前的19.54和19.10 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABXB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABXB股票是什么时候拆分的？

Abacus Flexible Bond Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.56和-1.46%中可见。

日范围
19.54 19.54
年范围
19.10 19.97
前一天收盘价
19.56
开盘价
19.54
卖价
19.54
买价
19.84
最低价
19.54
最高价
19.54
交易量
1
日变化
-0.10%
月变化
2.14%
6个月变化
-1.21%
年变化
-1.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%