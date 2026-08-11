Курс ABOT за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.26.

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