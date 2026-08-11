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ABOT: Abacus FCF Innovation Leaders ETF
Курс ABOT за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.26.
Следите за динамикой Abacus FCF Innovation Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABOT сегодня?
Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) сегодня оценивается на уровне 40.26. Инструмент торгуется в пределах 40.26 - 40.26, вчерашнее закрытие составило 40.38, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Abacus FCF Innovation Leaders ETF в настоящее время оценивается в 40.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.25% и USD. Отслеживайте движения ABOT на графике в реальном времени.
Как купить акции ABOT?
Вы можете купить акции Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) по текущей цене 40.26. Ордера обычно размещаются около 40.26 или 40.56, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABOT?
Инвестирование в Abacus FCF Innovation Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 32.53 - 43.23 и текущей цены 40.26. Многие сравнивают -6.87% и 15.52% перед размещением ордеров на 40.26 или 40.56. Изучайте ежедневные изменения цены ABOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Самая высокая цена Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) за последний год составила 43.23. Акции заметно колебались в пределах 32.53 - 43.23, сравнение с 40.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF Innovation Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Самая низкая цена Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) за год составила 32.53. Сравнение с текущими 40.26 и 32.53 - 43.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABOT?
В прошлом Abacus FCF Innovation Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.38 и 4.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.38
- Open
- 40.26
- Bid
- 40.26
- Ask
- 40.56
- Low
- 40.26
- High
- 40.26
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -6.87%
- 6-месячное изменение
- 15.52%
- Годовое изменение
- 4.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%