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ABOT: Abacus FCF Innovation Leaders ETF

40.26 USD 0.12 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABOT за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.26.

Следите за динамикой Abacus FCF Innovation Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABOT сегодня?

Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) сегодня оценивается на уровне 40.26. Инструмент торгуется в пределах 40.26 - 40.26, вчерашнее закрытие составило 40.38, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF Innovation Leaders ETF?

Abacus FCF Innovation Leaders ETF в настоящее время оценивается в 40.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.25% и USD. Отслеживайте движения ABOT на графике в реальном времени.

Как купить акции ABOT?

Вы можете купить акции Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) по текущей цене 40.26. Ордера обычно размещаются около 40.26 или 40.56, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABOT?

Инвестирование в Abacus FCF Innovation Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 32.53 - 43.23 и текущей цены 40.26. Многие сравнивают -6.87% и 15.52% перед размещением ордеров на 40.26 или 40.56. Изучайте ежедневные изменения цены ABOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF Innovation Leaders ETF?

Самая высокая цена Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) за последний год составила 43.23. Акции заметно колебались в пределах 32.53 - 43.23, сравнение с 40.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF Innovation Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF Innovation Leaders ETF?

Самая низкая цена Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) за год составила 32.53. Сравнение с текущими 40.26 и 32.53 - 43.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABOT?

В прошлом Abacus FCF Innovation Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.38 и 4.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.26 40.26
Годовой диапазон
32.53 43.23
Предыдущее закрытие
40.38
Open
40.26
Bid
40.26
Ask
40.56
Low
40.26
High
40.26
Объем
1
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-6.87%
6-месячное изменение
15.52%
Годовое изменение
4.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%