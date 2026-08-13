ABOT: Abacus FCF Innovation Leaders ETF
今日ABOT汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点40.26和高点40.26进行交易。
关注Abacus FCF Innovation Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ABOT股票今天的价格是多少？
Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票今天的定价为40.26。它在40.26 - 40.26范围内交易，昨天的收盘价为40.38，交易量达到1。ABOT的实时价格图表显示了这些更新。
Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？
Abacus FCF Innovation Leaders ETF目前的价值为40.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.25%和USD。实时查看图表以跟踪ABOT走势。
如何购买ABOT股票？
您可以以40.26的当前价格购买Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在40.26或40.56附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ABOT的实时图表更新。
如何投资ABOT股票？
投资Abacus FCF Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围32.53 - 43.23和当前价格40.26。许多人在以40.26或40.56下订单之前，会比较-6.87%和。实时查看ABOT价格图表，了解每日变化。
Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Abacus FCF Innovation Leaders ETF的最高价格是43.23。在32.53 - 43.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus FCF Innovation Leaders ETF的绩效。
Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？
Abacus FCF Innovation Leaders ETF（ABOT）的最低价格为32.53。将其与当前的40.26和32.53 - 43.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABOT股票是什么时候拆分的？
Abacus FCF Innovation Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.38和4.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.38
- 开盘价
- 40.26
- 卖价
- 40.26
- 买价
- 40.56
- 最低价
- 40.26
- 最高价
- 40.26
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- -6.87%
- 6个月变化
- 15.52%
- 年变化
- 4.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%