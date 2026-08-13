报价部分
货币 / ABOT
回到股票

ABOT: Abacus FCF Innovation Leaders ETF

40.26 USD 0.12 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABOT汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点40.26和高点40.26进行交易。

关注Abacus FCF Innovation Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ABOT股票今天的价格是多少？

Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票今天的定价为40.26。它在40.26 - 40.26范围内交易，昨天的收盘价为40.38，交易量达到1。ABOT的实时价格图表显示了这些更新。

Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？

Abacus FCF Innovation Leaders ETF目前的价值为40.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.25%和USD。实时查看图表以跟踪ABOT走势。

如何购买ABOT股票？

您可以以40.26的当前价格购买Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在40.26或40.56附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ABOT的实时图表更新。

如何投资ABOT股票？

投资Abacus FCF Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围32.53 - 43.23和当前价格40.26。许多人在以40.26或40.56下订单之前，会比较-6.87%和。实时查看ABOT价格图表，了解每日变化。

Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abacus FCF Innovation Leaders ETF的最高价格是43.23。在32.53 - 43.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus FCF Innovation Leaders ETF的绩效。

Abacus FCF Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Abacus FCF Innovation Leaders ETF（ABOT）的最低价格为32.53。将其与当前的40.26和32.53 - 43.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABOT股票是什么时候拆分的？

Abacus FCF Innovation Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.38和4.25%中可见。

日范围
40.26 40.26
年范围
32.53 43.23
前一天收盘价
40.38
开盘价
40.26
卖价
40.26
买价
40.56
最低价
40.26
最高价
40.26
交易量
1
日变化
-0.30%
月变化
-6.87%
6个月变化
15.52%
年变化
4.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%