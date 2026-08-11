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ABLD: Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Курс ABLD за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.17, а максимальная — 32.37.
Следите за динамикой Abacus FCF Real Assets Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABLD сегодня?
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) сегодня оценивается на уровне 32.37. Инструмент торгуется в пределах 32.17 - 32.37, вчерашнее закрытие составило 31.93, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF в настоящее время оценивается в 32.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.75% и USD. Отслеживайте движения ABLD на графике в реальном времени.
Как купить акции ABLD?
Вы можете купить акции Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) по текущей цене 32.37. Ордера обычно размещаются около 32.37 или 32.67, тогда как 10 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABLD?
Инвестирование в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 27.94 - 34.08 и текущей цены 32.37. Многие сравнивают 3.78% и -3.17% перед размещением ордеров на 32.37 или 32.67. Изучайте ежедневные изменения цены ABLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Самая высокая цена Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) за последний год составила 34.08. Акции заметно колебались в пределах 27.94 - 34.08, сравнение с 31.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF Real Assets Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Самая низкая цена Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) за год составила 27.94. Сравнение с текущими 32.37 и 27.94 - 34.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABLD?
В прошлом Abacus FCF Real Assets Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.93 и 12.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.93
- Open
- 32.17
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Low
- 32.17
- High
- 32.37
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 3.78%
- 6-месячное изменение
- -3.17%
- Годовое изменение
- 12.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%