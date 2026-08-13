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ABLD: Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

32.50 USD 0.13 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABLD汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点32.41和高点32.50进行交易。

关注Abacus FCF Real Assets Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ABLD股票今天的价格是多少？

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF股票今天的定价为32.50。它在32.41 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.37，交易量达到22。ABLD的实时价格图表显示了这些更新。

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF股票是否支付股息？

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF目前的价值为32.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.20%和USD。实时查看图表以跟踪ABLD走势。

如何购买ABLD股票？

您可以以32.50的当前价格购买Abacus FCF Real Assets Leaders ETF股票。订单通常设置在32.50或32.80附近，而22和0.06%显示市场活动。立即关注ABLD的实时图表更新。

如何投资ABLD股票？

投资Abacus FCF Real Assets Leaders ETF需要考虑年度范围27.94 - 34.08和当前价格32.50。许多人在以32.50或32.80下订单之前，会比较4.20%和。实时查看ABLD价格图表，了解每日变化。

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abacus FCF Real Assets Leaders ETF的最高价格是34.08。在27.94 - 34.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus FCF Real Assets Leaders ETF的绩效。

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF（ABLD）的最低价格为27.94。将其与当前的32.50和27.94 - 34.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABLD股票是什么时候拆分的？

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.37和13.20%中可见。

日范围
32.41 32.50
年范围
27.94 34.08
前一天收盘价
32.37
开盘价
32.48
卖价
32.50
买价
32.80
最低价
32.41
最高价
32.50
交易量
22
日变化
0.40%
月变化
4.20%
6个月变化
-2.78%
年变化
13.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%