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AADI: Aadi Bioscience Inc
Курс AADI за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.19.
Следите за динамикой Aadi Bioscience Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AADI сегодня?
Aadi Bioscience Inc (AADI) сегодня оценивается на уровне 2.05. Инструмент торгуется в пределах 2.02 - 2.19, вчерашнее закрытие составило 2.10, а торговый объем достиг 186. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AADI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aadi Bioscience Inc?
Aadi Bioscience Inc в настоящее время оценивается в 2.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.14% и USD. Отслеживайте движения AADI на графике в реальном времени.
Как купить акции AADI?
Вы можете купить акции Aadi Bioscience Inc (AADI) по текущей цене 2.05. Ордера обычно размещаются около 2.05 или 2.35, тогда как 186 и -4.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AADI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AADI?
Инвестирование в Aadi Bioscience Inc предполагает учет годового диапазона 1.21 - 3.81 и текущей цены 2.05. Многие сравнивают -19.29% и -0.49% перед размещением ордеров на 2.05 или 2.35. Изучайте ежедневные изменения цены AADI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aadi Bioscience Inc?
Самая высокая цена Aadi Bioscience Inc (AADI) за последний год составила 3.81. Акции заметно колебались в пределах 1.21 - 3.81, сравнение с 2.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aadi Bioscience Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aadi Bioscience Inc?
Самая низкая цена Aadi Bioscience Inc (AADI) за год составила 1.21. Сравнение с текущими 2.05 и 1.21 - 3.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AADI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AADI?
В прошлом Aadi Bioscience Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.10 и -13.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.10
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 2.02
- High
- 2.19
- Объем
- 186
- Дневное изменение
- -2.38%
- Месячное изменение
- -19.29%
- 6-месячное изменение
- -0.49%
- Годовое изменение
- -13.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%