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AADI: Aadi Bioscience Inc

2.05 USD 0.05 (2.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AADI за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.19.

Следите за динамикой Aadi Bioscience Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AADI сегодня?

Aadi Bioscience Inc (AADI) сегодня оценивается на уровне 2.05. Инструмент торгуется в пределах 2.02 - 2.19, вчерашнее закрытие составило 2.10, а торговый объем достиг 186. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AADI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aadi Bioscience Inc?

Aadi Bioscience Inc в настоящее время оценивается в 2.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.14% и USD. Отслеживайте движения AADI на графике в реальном времени.

Как купить акции AADI?

Вы можете купить акции Aadi Bioscience Inc (AADI) по текущей цене 2.05. Ордера обычно размещаются около 2.05 или 2.35, тогда как 186 и -4.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AADI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AADI?

Инвестирование в Aadi Bioscience Inc предполагает учет годового диапазона 1.21 - 3.81 и текущей цены 2.05. Многие сравнивают -19.29% и -0.49% перед размещением ордеров на 2.05 или 2.35. Изучайте ежедневные изменения цены AADI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aadi Bioscience Inc?

Самая высокая цена Aadi Bioscience Inc (AADI) за последний год составила 3.81. Акции заметно колебались в пределах 1.21 - 3.81, сравнение с 2.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aadi Bioscience Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aadi Bioscience Inc?

Самая низкая цена Aadi Bioscience Inc (AADI) за год составила 1.21. Сравнение с текущими 2.05 и 1.21 - 3.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AADI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AADI?

В прошлом Aadi Bioscience Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.10 и -13.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.02 2.19
Годовой диапазон
1.21 3.81
Предыдущее закрытие
2.10
Open
2.15
Bid
2.05
Ask
2.35
Low
2.02
High
2.19
Объем
186
Дневное изменение
-2.38%
Месячное изменение
-19.29%
6-месячное изменение
-0.49%
Годовое изменение
-13.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%