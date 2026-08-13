AADI: Aadi Bioscience Inc
今日AADI汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点2.02和高点2.19进行交易。
关注Aadi Bioscience Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AADI股票今天的价格是多少？
Aadi Bioscience Inc股票今天的定价为2.05。它在2.02 - 2.19范围内交易，昨天的收盘价为2.10，交易量达到186。AADI的实时价格图表显示了这些更新。
Aadi Bioscience Inc股票是否支付股息？
Aadi Bioscience Inc目前的价值为2.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.14%和USD。实时查看图表以跟踪AADI走势。
如何购买AADI股票？
您可以以2.05的当前价格购买Aadi Bioscience Inc股票。订单通常设置在2.05或2.35附近，而186和-4.65%显示市场活动。立即关注AADI的实时图表更新。
如何投资AADI股票？
投资Aadi Bioscience Inc需要考虑年度范围1.21 - 3.81和当前价格2.05。许多人在以2.05或2.35下订单之前，会比较-19.29%和。实时查看AADI价格图表，了解每日变化。
Aadi Bioscience Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aadi Bioscience Inc的最高价格是3.81。在1.21 - 3.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aadi Bioscience Inc的绩效。
Aadi Bioscience Inc股票的最低价格是多少？
Aadi Bioscience Inc（AADI）的最低价格为1.21。将其与当前的2.05和1.21 - 3.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AADI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AADI股票是什么时候拆分的？
Aadi Bioscience Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.10和-13.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.10
- 开盘价
- 2.15
- 卖价
- 2.05
- 买价
- 2.35
- 最低价
- 2.02
- 最高价
- 2.19
- 交易量
- 186
- 日变化
- -2.38%
- 月变化
- -19.29%
- 6个月变化
- -0.49%
- 年变化
- -13.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%