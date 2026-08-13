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AADI: Aadi Bioscience Inc

2.05 USD 0.05 (2.38%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AADI汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点2.02和高点2.19进行交易。

关注Aadi Bioscience Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

AADI股票今天的价格是多少？

Aadi Bioscience Inc股票今天的定价为2.05。它在2.02 - 2.19范围内交易，昨天的收盘价为2.10，交易量达到186。AADI的实时价格图表显示了这些更新。

Aadi Bioscience Inc股票是否支付股息？

Aadi Bioscience Inc目前的价值为2.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.14%和USD。实时查看图表以跟踪AADI走势。

如何购买AADI股票？

您可以以2.05的当前价格购买Aadi Bioscience Inc股票。订单通常设置在2.05或2.35附近，而186和-4.65%显示市场活动。立即关注AADI的实时图表更新。

如何投资AADI股票？

投资Aadi Bioscience Inc需要考虑年度范围1.21 - 3.81和当前价格2.05。许多人在以2.05或2.35下订单之前，会比较-19.29%和。实时查看AADI价格图表，了解每日变化。

Aadi Bioscience Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aadi Bioscience Inc的最高价格是3.81。在1.21 - 3.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aadi Bioscience Inc的绩效。

Aadi Bioscience Inc股票的最低价格是多少？

Aadi Bioscience Inc（AADI）的最低价格为1.21。将其与当前的2.05和1.21 - 3.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AADI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AADI股票是什么时候拆分的？

Aadi Bioscience Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.10和-13.14%中可见。

日范围
2.02 2.19
年范围
1.21 3.81
前一天收盘价
2.10
开盘价
2.15
卖价
2.05
买价
2.35
最低价
2.02
最高价
2.19
交易量
186
日变化
-2.38%
月变化
-19.29%
6个月变化
-0.49%
年变化
-13.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%