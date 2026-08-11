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AAAA: Amplius Aggressive Asset Allocation ETF

30.87 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAAA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.86, а максимальная — 30.92.

Следите за динамикой Amplius Aggressive Asset Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAAA сегодня?

Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) сегодня оценивается на уровне 30.87. Инструмент торгуется в пределах 30.86 - 30.92, вчерашнее закрытие составило 30.87, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplius Aggressive Asset Allocation ETF?

Amplius Aggressive Asset Allocation ETF в настоящее время оценивается в 30.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.82% и USD. Отслеживайте движения AAAA на графике в реальном времени.

Как купить акции AAAA?

Вы можете купить акции Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) по текущей цене 30.87. Ордера обычно размещаются около 30.87 или 31.17, тогда как 13 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAAA?

Инвестирование в Amplius Aggressive Asset Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 25.55 - 30.98 и текущей цены 30.87. Многие сравнивают 2.15% и 10.80% перед размещением ордеров на 30.87 или 31.17. Изучайте ежедневные изменения цены AAAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplius Aggressive Asset Allocation ETF?

Самая высокая цена Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) за последний год составила 30.98. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 30.98, сравнение с 30.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplius Aggressive Asset Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplius Aggressive Asset Allocation ETF?

Самая низкая цена Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 30.87 и 25.55 - 30.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAAA?

В прошлом Amplius Aggressive Asset Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.87 и 20.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.86 30.92
Годовой диапазон
25.55 30.98
Предыдущее закрытие
30.87
Open
30.88
Bid
30.87
Ask
31.17
Low
30.86
High
30.92
Объем
13
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
10.80%
Годовое изменение
20.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%